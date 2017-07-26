Жители 19 квартир взорвавшегося дома в Киеве просят о жилье

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Жители 19 квартир дома в Голосеевском районе Киева, где в среду днем прогремел взрыв, попросили предоставить им временное жилье, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По предварительным заключениям экспертов, необходимо будет полностью отселить второй подъезд — это 36 квартир. Сейчас жители 19 квартир обратились с просьбой предоставить им временное жилье. С другими жителями ведется работа", — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, период отселения станет окончательно известен после заключений экспертизы строительной лаборатории.

"Тогда мы будем понимать, какой реконструкции требует здание. Сейчас мы по очереди пускаем людей в квартиры, чтобы они в сопровождении спасателей забрали все необходимые вещи и документы", — сообщил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что до окончания реконструкции все желающие жители будут обеспечены временным жильем.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома. В результате погибла женщина.