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    Взрыв дома в Киеве: эвакуированы 34 человека

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    По информации СМИ, дом, в котором произошел взрыв, будет полностью отключен от коммуникаций, здесь круглосуточно будет дежурить полиция, следить за порядком, чтобы не было случаев мародерства.
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе спасатели эвакуировали 34 человека.

    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На данный момент эвакуированы 34 человека. Остальные проживающие по адресу ул. Бурмистенко, 12 в Голосеевском районе были предупреждены, что на данный момент находиться в доме опасно. Есть те, кто остался. По нашим данным, есть информация, что дом будет полностью отключен от коммуникаций. Здесь круглосуточно будет дежурить полиция, следить за порядком, чтобы не было случаев мародерства. Вокруг валяются личные вещи людей, проживающих в этих квартирах. Стекла повылетали и в близлежащих домах", — сообщает "112 Украина".

    Напомним, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома. В результате погибла женщина.

    Полиция начала уголовное производство по факту нарушения установленных требований пожарной безопасности относительно взрыва.

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