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    Киев

    Полиция открыла дело из-за взрыва в жилом доме Киева

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (18)

    (обновлено: )39
    По данным полиции, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения установленных требований пожарной безопасности относительно взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

    Отмечается, что сейчас причины взрыва устанавливаются.

    "Следственным отделом Голосеевского управления полиции собранные материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома. В результате погибла женщина.

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