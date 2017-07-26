Полиция открыла дело из-за взрыва в жилом доме Киева

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения установленных требований пожарной безопасности относительно взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что сейчас причины взрыва устанавливаются.

"Следственным отделом Голосеевского управления полиции собранные материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома. В результате погибла женщина.