В ДНР заявили, что конфликт лишил жилья более 2 тысяч человек

ГОРЛОВКА, 8 авг — РИА Новости. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что более двух тысяч человек ан неподконтрольной украинским властям территории Донбасса лишились жилья в результате конфликта.

"Тысячами измеряется (число людей), лишившихся жилья из-за обстрелов. По данным на май, 2 тысячи с лишним человек, и число разрушенного жилья увеличивается постоянно. Только за прошедшие сутки мы потеряли 16 домов", — сказал Захарченко, сообщает РИА Новости.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.