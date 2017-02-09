Государство не регулирует рынок строительства жилья – эксперт

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Рынок строительства и недвижимости не регулируется государством, констатировала президент ВОО "Лиги экспертов Украины" Светлана Бовсуновская на пресс-конференции на тему "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"В 2011 году был принят закон, который дал возможность строить по декларативному способу. Застройщики декларируют строительство жилья одной категории, а, фактически, строят более сложные. За шесть лет на рынке появилось столько рисков, которые легли на граждан, которые являются активными инвесторами украинского рынка недвижимости", - подчеркнула Бовсуновская.

По ее словам, в настоящее время застройщики по собственному желанию не выполняют требования к строительству жилья, а контролирующие органы в лице Государственной архитектурно-строительной инспекции также не контролируют действия застройщиков, и в итоге увеличивается про сравнению с заявленными в документах, этажность и количество населения на квадратный метр участка.

"Такая тенденция меня пугает, это желание застройщика извлечь максимальную выгоду из куска земли", — добавила Бовсуновская.

При этом, эксперт отметила, что в новых районах значительно меньше придомовые территории, а нагрузка на инфраструктуру выше. Кроме того, новое предложение социального жилья, квартиры площадью в 15 квадратных метров, нарушает санитарные нормы и требования пожарной безопасности, которые действуют в Украине.

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"Стихийное развитие рынка говорит о том, что государство не регулирует этот рынок", — констатировала эксперт.