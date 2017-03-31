Круги ада и убийственные проценты. Эксперт об ипотеке в Украине

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Ставки по ипотечным кредитам могут снизиться еще до конца 2017 года примерно на 1,5-3%, считают банкиры.

Сейчас процентные ставки по ипотечным кредитам стартуют от отметки в почти 18% годовых. Часть банков использует плавающую ставку. При этом снижение возможно только при условии относительной стабильности в экономике и в банковском секторе.

Собственно, сейчас, по мнению экспертов, маленькие ставки могут предложить государственные и иностранные банки, что связано с более низкой стоимостью привлеченных ресурсов.

Подробнее об ипотечных кредитах и рынке недвижимости в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

(публикуется на языке оригинала)

Наскільки популярно зараз серед населення брати іпотеку? І чи взагалі є така можливість?

– Те, що в нас називається "іпотека" із цими грабіжницькими ставками, назвати нормальною іпотекою неможливо. Бо те, що обіцяють нам 18%, якщо взяти всі розходи, враховуючи страхування, тощо, то можна отримати 22-24. І навіть анонсоване зниження на цих 1,5-3% не буде грати такої ролі, щоб масово почали його брати.

По-друге, отримати сам кредит, пройти всі ці круги пекла зі збору документів і доказової бази, що ти щось заробляєш офіційно, самі розумієте, це дуже тяжко. І тому, так, є деякий процент людей, що звертається за іпотекою при купівлі нерухомості на вторинному ринку, але це в основному ті, хто докредитується. Кому не вистачає 5-10 тисяч доларів, вони звертаються до таких установ.

Не багато банків, можна перерахувати на пальцях однієї руки чи двох, але не більше, які видають цю іпотеку, так звану іпотеку. Чому кажу, що так звана? Бо маємо світовий досвід, де іпотечні ставки 1,5%, 3% і навіть страшні – 6%. На жаль, ми не можемо казати, що в нас нормальна ставка по іпотеці.

Хай мене вибачають банкіри, але що маємо, то маємо, як казав в нас один із президентів. І та політика, яка зараз іде в тому ж НБУ і в банківській сфері, на жаль, поки що не можу назвати її лояльною до населення з приводу іпотечного кредитування.

А для вторинного ринку так звана іпотека взагалі можлива?

– Так, можлива. Є кілька банків… Чотири я знаю, які дійсно видають іпотеку, навіть під цей високий відсоток, і навіть можна отримати. Але випадки, коли беруть, вони не дуже масові.

Які середні відсоткові ставки можуть пропонувати забудовники, які співпрацюють з банками? І які відсотки на вторинному ринку?

– От знову ж таки, на первинному ринку, те, що пропонує забудовник: Київ, Київська область – або це іде маловідсоткова так звана розстрочка від забудовника, коли там фігурують ставки 5% і 10%, і 14% в гривні.

Таке ми бачимо вже не те, що масово, а в багатьох випадках забудовник, особливо в Київській області, вже пропонує цю розстрочку на 5 років, з першим внеском в 25, 30, 40, 50%. Така практика вже є. І це один із інструментів повернути покупця на свою забудову.

Максимальний строк, на який забудовник пропонує, не знаю, наскільки таке дійсно вони пропонують, 15 років. І 12% річних, ті, що співпрацюють з банками. Без реклами, але таке є. Ви бачите, навіть ті комплекси, які вже побудовані.

Якщо говорити про цінову політику взагалі на первинному, вторинному ринку нерухомості, які тренди зараз можна спостерігати?

– Перший тренд – це "декомунізація". Це "декомунізація" на вторинному ринку, коли і попит стрімко знижується, і ціни знижуються на житло, в будівлях так званої масової радянської забудови. Це хрущівські проекти, це перші "панельки", ця масова брежнівська забудова. Це якщо ми кажемо про Київ.

Поки що залишається попит на так звану поліпшену панель кінця 70-80-х років і початку 90-х. Але їй на п'яти наступає ця ось дешева що за якістю, що за цінами, дешева "панель", яку зараз масово будують київські забудовники. І ціни там на сьогоднішній день досить демократичні.

І на вторинному ринку зберігається тенденція до зниження цін, пропозицій. При цьому ми бачимо за відгуками від ріелторських компаній, від прямих операторів ринку, що в 2017 році, порівняно з осінню 2016 року, попит зріс майже на 20-25%. І навіть зросли угоди. Але знову ж таки, за рахунок того, що на вторинному ринку за півроку ціни дуже сильно просіли.

Первинний ринок, на жаль, там граються хлопці ціною за рахунок, скажемо, здешевлення будівельних матеріалів, зниження якості будівництва. Особливо це відчувається в Київській області, де досить такий сталий попит, який майже не змінився з 2016 року.

З іншої сторони, все більш зростаюча пропозиція. Тобто будують багато, але попит не настільки зріс, як хотілося б забудовникам. І тому або починають брати якістю, збільшуючи ціни, але це забудовники, які будують інклюзивно, вони будують не один будинок, а вони розбудовують міні-квартал, квартал, житловий район. Там дорожче. Але там якісніше житло і якісніші матеріали.

Є, на жаль, випадки, коли забудовники починають гратися за рахунок якості будівництва. І можна купити квартиру, і побачити, що вона через кілька років чи з десяток-півтора вже підуть деякі процеси, які приведуть до руйнування конструкцій. Бо самі забудовники визнають, що той же бетон – 70% фальсифікату. І там вже стінові конструкції, несучі конструкції, фундаменти простоять не 100 років, як намагаються, а кілька років або десятків.

При цьому забудовник у нас несе відповідальність тільки п'ять років на несучі конструкції, і три роки – на обладнання. Через п'ять років – до побачення. Ви забудовника не спіймаєте.

Є якісь перевіряючі органи, які бачать склад того ж бетону?

– На папері – є. Крапка. Ви самі розумієте, що у всіх будівельних скандалах жоден із чиновників не постраждав. Є будівельники, які якісно будують, але вони – в меншості, і вони страждають від цього демпінгу.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый аналитик Виктор Федоров заявил, что несмотря на риски, которые могут увеличить инфляцию, во второй половине 2017 года учетная ставка кредитования снизится.

Ранее главный редактор издания Деньги.UA Александр Крамаренко сказал в эфире "ГС", что отсутствие грамотно поданной информации о состоянии банков мешает вернуть доверие к системе.