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    Аналитика и комментарии

    Балакирева: власть ничего не делает, чтобы удержать украинцев в стране

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    Европа открывает для украинцев свои границы (679)

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    Сегодня огромная проблема не в том, что люди выезжают из Украины, а в том, что они не видят для себя здесь перспективы и возможности обеспечения достойной жизни и лучшей жизни, считает социолог Ольга Балакирева.
    Глава правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Растущие миграционные настроения украинцев становятся серьезной проблемой для страны: люди не просто думают о трудовой миграции, они реализовывают свои желания. В Украине уже наблюдается вымывание целых сфер по специальностям — рабочие, врачи, строители.

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    "Миграционные настроения, то есть желание украинцев покинуть страну, последние три-четыре года находятся на пике. Есть некие колебания, но эти колебания происходят за счет того, что люди, которые хотели, уже поехали. Настроения очень высокие, и об этом говорят много социологических компаний", — сказала на пресс-конференции в РИА Новости Украина социолог, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

    По ее мнению, причиной растущих миграционных настроений является, в том числе, и бездействие власти.

    "Если мы говорим о проблеме миграции, которая очень тесно связана и с демографической ситуацией, и с ситуацией на рынке труда, и с нашей образовательной политикой, и рядом других сфер, то на сегодняшний день я бы все-таки сказала, что миграционной политики в Украине нет, она просто отсутствует. Потому что если бы она была, то просто не было бы целого ряда вещей, которые мы сегодня наблюдаем, или же в какой-то степени была попытка регулирования этими процессами", - считает Балакирева.

    Она отметила, что на сегодня в Украине существует дефицит целого ряда рабочих профессий, наблюдается дефицит в разных сферах, как подготовленных специалистов, так и специалистов с низкой квалификацией.

    "Последние 4-5 лет мы стали активно говорить о том, что у нас некому работать крановщиками, токарями и другими профессиями с инструментом. Но мы же привели ситуацию к этому, уничтожив систему подготовки таких специалистов. И никакой политики государства, адекватной ответу на этот вызов, по-прежнему на сегодняшний день нет… То же самое сегодня можно говорить и о системе образования, которая по-прежнему не сбалансирована с потребностями рынка труда. Система высшего образования по-прежнему продолжает жить в сегменте коммерции, когда готовят те специальности, за которые готовы заплатить, никоим образом не ориентируясь на сегодняшние и на завтрашние потребности, естественно при отсутствии стратегии развития экономики и стратегии развития в целом нашего государства", — пояснила социолог.

    Поэтому, отметила эксперт, сегодня огромная проблема не в том, что люди выезжают из Украины, а в том, что они не видят для себя здесь перспективы и возможности обеспечения достойной жизни и лучшей жизни.

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    "Когда социологи только начали изучать миграционные настроения в начале 90-х годов, основная причина была в том, что, действительно, была разрушен целый ряд предприятий при распаде Советского Союза, и людям негде было работать. Они искали, где можно заработать, даже работая не по специальности. На сегодняшний день мы видим существенное изменение этой трудовой миграции: вымываются целые сферы по специальностям. Началось все со строителей, сегодня мы знаем, как вымыты медики в западных регионах Украины. Потому что медицинский работник, который работает в ближней к Украине стране Евросоюза, может зарабатывать в 10, 20 и 50 раз больше при той же квалификации. И многие европейские страны при дефиците своих медицинских работников, которые в свою очередь переместились в более благополучные страны, сегодня признают украинские дипломы. Как государство от этого защищается? Какую выстраивает политику? Никакую", — констатировала Балакирева.

    При этом социолог сомневается, что государство ведет себя неосознанно, причина в том, что эта проблема лежит за пределами интересов сегодняшнего дня, когда мы видим яростную борьбу за власть и яростную борьбу за управление ресурсами.

    "И если эта ситуация не изменится, если люди не будут видеть перспективы возможности лучшей жизни в своей стране, то все будет только усугубляться", — считает Балакирева.

    Как подчеркнула социолог, ситуация на рынке труда очень быстро меняется, и складывается впечатление, что аналитики это сознают, а люди, принимающие решения, — не осознают.

    "Помимо того, что рынок труда глобализируется, все равно остается национальный рынок труда с его интересами, но он тоже меняется по ситуации. Он становится сегодня гибким, он требует гибридных профессий, новых комплексных навыков, к которым система подготовки профессиональных специалистов не адаптирована, к которым она не готовит", — сказала социолог.

    Эксперт обратила внимание на очень важный момент, который измеряют социологи с точки зрения ориентаций украинской рабочей силы.

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    karpatskijobjektiv.com
    Эксперт о реальной трудовой миграции украинцев

    "Если был период, когда люди работали ради выживания и готовы были работать 15-20 часов в сутки, то сегодня сегодня наше новое поколение хочет иметь и работу, и комфортную жизнь, и работу, которая тоже должна быть комфортной. Она должна быть комфортной по условиям, она должна формировать самоуважение, удовлетворенность тем, что ты делаешь. И этот новый ценностно-культурный вызов, который сформирован реально, сегодня не осознан. А он должен быть осознан и со стороны работодателей, и со стороны государственной политики. Иначе мы будем продолжать терять нашу рабочую силу и продолжать терять нашу молодежь. Нужно кардинальное изменение вообще восприятия труда, уважение к человеку труда, понимание того, что сегодня нужны разные профессии, они нужны в стране — иначе страна просто не выживет", — предупредила Балакирева.

    По словам эксперта, миграционные настроения украинцев и миграционные потоки в Украине очень не равномерны: есть регионы, где эти настроения существенно ниже, и есть регионы, где они выше среднестатистических.

    Как отметила социолог, одним из негативных последствий трудовой миграции становится также усиление неравенства.

    "Особенно это видно на примере детей. И это новая проблема, которая на сегодня осознана. Если раньше такие школьники были в какой-то степени социальными сиротами, потому что родителей не было рядом, то сегодня ситуация несколько иная, потому что работает только один из родителей. Эти дети сегодня лучше одеты, у них лучшие и более современные гаджеты, они больше ездят за рубеж, в том числе и к родителям погостить, и на отдых. И это новое измерение неравенства, которое мы зафиксировали: начинает быть престижным, если кто-то работает за границей", — сообщила Балакирева.

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    По словам эксперта, проблема миграции и депопуляции украинского населения является комплексной и требует особого внимания, поскольку на сегодня основные миграционные потоки связаны именно с трудовой миграцией, хотя они могут в перспективе обернуться и выездом на постоянное место жительства.

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