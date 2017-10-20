Балакирева: власть ничего не делает, чтобы удержать украинцев в стране

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Растущие миграционные настроения украинцев становятся серьезной проблемой для страны: люди не просто думают о трудовой миграции, они реализовывают свои желания. В Украине уже наблюдается вымывание целых сфер по специальностям — рабочие, врачи, строители.

"Миграционные настроения, то есть желание украинцев покинуть страну, последние три-четыре года находятся на пике. Есть некие колебания, но эти колебания происходят за счет того, что люди, которые хотели, уже поехали. Настроения очень высокие, и об этом говорят много социологических компаний", — сказала на пресс-конференции в РИА Новости Украина социолог, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

По ее мнению, причиной растущих миграционных настроений является, в том числе, и бездействие власти.

"Если мы говорим о проблеме миграции, которая очень тесно связана и с демографической ситуацией, и с ситуацией на рынке труда, и с нашей образовательной политикой, и рядом других сфер, то на сегодняшний день я бы все-таки сказала, что миграционной политики в Украине нет, она просто отсутствует. Потому что если бы она была, то просто не было бы целого ряда вещей, которые мы сегодня наблюдаем, или же в какой-то степени была попытка регулирования этими процессами", - считает Балакирева.

Она отметила, что на сегодня в Украине существует дефицит целого ряда рабочих профессий, наблюдается дефицит в разных сферах, как подготовленных специалистов, так и специалистов с низкой квалификацией.

"Последние 4-5 лет мы стали активно говорить о том, что у нас некому работать крановщиками, токарями и другими профессиями с инструментом. Но мы же привели ситуацию к этому, уничтожив систему подготовки таких специалистов. И никакой политики государства, адекватной ответу на этот вызов, по-прежнему на сегодняшний день нет… То же самое сегодня можно говорить и о системе образования, которая по-прежнему не сбалансирована с потребностями рынка труда. Система высшего образования по-прежнему продолжает жить в сегменте коммерции, когда готовят те специальности, за которые готовы заплатить, никоим образом не ориентируясь на сегодняшние и на завтрашние потребности, естественно при отсутствии стратегии развития экономики и стратегии развития в целом нашего государства", — пояснила социолог.

Поэтому, отметила эксперт, сегодня огромная проблема не в том, что люди выезжают из Украины, а в том, что они не видят для себя здесь перспективы и возможности обеспечения достойной жизни и лучшей жизни.

"Когда социологи только начали изучать миграционные настроения в начале 90-х годов, основная причина была в том, что, действительно, была разрушен целый ряд предприятий при распаде Советского Союза, и людям негде было работать. Они искали, где можно заработать, даже работая не по специальности. На сегодняшний день мы видим существенное изменение этой трудовой миграции: вымываются целые сферы по специальностям. Началось все со строителей, сегодня мы знаем, как вымыты медики в западных регионах Украины. Потому что медицинский работник, который работает в ближней к Украине стране Евросоюза, может зарабатывать в 10, 20 и 50 раз больше при той же квалификации. И многие европейские страны при дефиците своих медицинских работников, которые в свою очередь переместились в более благополучные страны, сегодня признают украинские дипломы. Как государство от этого защищается? Какую выстраивает политику? Никакую", — констатировала Балакирева.

При этом социолог сомневается, что государство ведет себя неосознанно, причина в том, что эта проблема лежит за пределами интересов сегодняшнего дня, когда мы видим яростную борьбу за власть и яростную борьбу за управление ресурсами.

"И если эта ситуация не изменится, если люди не будут видеть перспективы возможности лучшей жизни в своей стране, то все будет только усугубляться", — считает Балакирева.

Как подчеркнула социолог, ситуация на рынке труда очень быстро меняется, и складывается впечатление, что аналитики это сознают, а люди, принимающие решения, — не осознают.

"Помимо того, что рынок труда глобализируется, все равно остается национальный рынок труда с его интересами, но он тоже меняется по ситуации. Он становится сегодня гибким, он требует гибридных профессий, новых комплексных навыков, к которым система подготовки профессиональных специалистов не адаптирована, к которым она не готовит", — сказала социолог.

Эксперт обратила внимание на очень важный момент, который измеряют социологи с точки зрения ориентаций украинской рабочей силы.

"Если был период, когда люди работали ради выживания и готовы были работать 15-20 часов в сутки, то сегодня сегодня наше новое поколение хочет иметь и работу, и комфортную жизнь, и работу, которая тоже должна быть комфортной. Она должна быть комфортной по условиям, она должна формировать самоуважение, удовлетворенность тем, что ты делаешь. И этот новый ценностно-культурный вызов, который сформирован реально, сегодня не осознан. А он должен быть осознан и со стороны работодателей, и со стороны государственной политики. Иначе мы будем продолжать терять нашу рабочую силу и продолжать терять нашу молодежь. Нужно кардинальное изменение вообще восприятия труда, уважение к человеку труда, понимание того, что сегодня нужны разные профессии, они нужны в стране — иначе страна просто не выживет", — предупредила Балакирева.

По словам эксперта, миграционные настроения украинцев и миграционные потоки в Украине очень не равномерны: есть регионы, где эти настроения существенно ниже, и есть регионы, где они выше среднестатистических.

Как отметила социолог, одним из негативных последствий трудовой миграции становится также усиление неравенства.

"Особенно это видно на примере детей. И это новая проблема, которая на сегодня осознана. Если раньше такие школьники были в какой-то степени социальными сиротами, потому что родителей не было рядом, то сегодня ситуация несколько иная, потому что работает только один из родителей. Эти дети сегодня лучше одеты, у них лучшие и более современные гаджеты, они больше ездят за рубеж, в том числе и к родителям погостить, и на отдых. И это новое измерение неравенства, которое мы зафиксировали: начинает быть престижным, если кто-то работает за границей", — сообщила Балакирева.

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По словам эксперта, проблема миграции и депопуляции украинского населения является комплексной и требует особого внимания, поскольку на сегодня основные миграционные потоки связаны именно с трудовой миграцией, хотя они могут в перспективе обернуться и выездом на постоянное место жительства.