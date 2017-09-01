Порошенко поручил внести РФ в список стран "миграционного риска"

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко своим указом поручил Кабинету министров внести Россию в список стран "миграционного риска".

Также президент ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года. Кроме этого Порошенко поручил Кабмину в двухмесячный срок разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину.

Порошенко считает вполне оправданным решение ввести биометрический контроль для граждан, которые представляют риски для Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ближайшие часы должно быть обнародовано решение СНБОУ, которым предусматривается, что, начиная с 1 января 2018 пересечение границы из стран, представляющих риски для Украины, должно быть осуществлено по биометрическим паспортам. Или у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные на границе", — сообщил президент в комментарии журналистам в Харькове.

По его словам, перечень соответствующих стран утверждается Кабинетом Министров Украины.

"Это не значит, что будет запрет, но при пересечении границы пункты пропуска должны быть оснащены соответствующим оборудованием и будет обеспечение фиксации этих биометрических данных", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, процедура будет проходить в три этапа. Первый — человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно — база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй — непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных, и третий — фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

"Считаю, что это практика, которая распространена в условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", — отметил он, добавив, что "это позволит полноценно начать работать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства".

Как сообщалось ранее, партия "Оппозиционный блок" считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", нужно вынести на всенародное обсуждение.