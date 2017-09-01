Порошенко: война - не помеха для реформ

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Война не является препятствием для воплощения реформ, заявил президент Петр Порошенко в рамках выступления на открытии школы в Песочине (Харьковская область).

"Украина демонстрирует, что война — не помеха для воплощения реформ", — заявил глава государства.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 сентября 2017 г.

​Кроме того, Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада примет закон об образовании.

​Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.