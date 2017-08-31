Порошенко рассчитывается с Ахметовым активами облэнерго - эксперт

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Государственные пакеты акций "Днепрэнерго" и "Днепроблэнерго" купила компания Ornex, входящая в группу СКМ олигарха Рината Ахметова. По 25% акций двух энергетических предприятий выставил на продажу на фондовой бирже Фонд государственного имущества Украины. Там соглашением, общая сумма которого составляет более 1,7 млрд грн, довольны и готовят к продаже пока нереализованные 25% госакций трех энергокомпаний — "Донбассэнерго", "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Почему покупателей госакций облэнерго стал именно Ахметов, рассказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Не зря жена президента выступает на телеканале Ахметова и ведет соответствующую передачу. Пришло время рассчитываться, а рассчитываются нашими активами. Объявляли борьбу с олигархами. В результате имеем аукционы, на которых принимают участие исключительно олигархические компании и их представители или мелкие компании, которые не имеют никакого значения. Они легитимизируют просто соответствующие торги. Вместо того, чтобы организовать серьезные системные продажи и преодолевать в Украине энергетические монополии, преодолевать в Украине олигархию. Ахметов не является крупным бизнесменом. Ахметов является олигархом и его обогащение и формирование его бизнеса связано на таких аукционах, на таких схемах", — отметил эксперт.

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