Зачистка по – украински. Из госорганов выгнали еще не всех неугодных

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Пришедшие к власти на гребне революции чиновники расчищали места для своих приближенных весьма оригинальным способом, с помощью люстрации — ограничения доступа к государственной службе и работе в органах местного самоуправления для лиц, занимавших руководящие должности при прежних политических режимах, сотрудников спецслужб бывшего СССР, а также для лиц, подозреваемых в причастности к коррупции. О чем приняли соответствующий закон "Об очищении власти", который вступил в силу 14 октября 2014 года. И тут же ссылаясь на этот закон было уволено 347 госслужащих начиная от чиновников высшее категории занимавших руководящие должности и заканчивая простыми делопроизводителями, которые работали в годы президентства Порошенко, коррупционеры и бывшие партработники не пострадали. А то, что нарушались нормы Конституции и трудового права, никого из авторов скандального законопроекта не смущало, как и то, что даже Европейцы были возмущены перегибами в законе.

На скорую руку

Весной этого года глава департамента по вопросам люстрации Минюста Анастасия Задорожная в интервью отчиталась о том, что власть Украины согласно закону "О люстрации" уже очищена на 98%.

"Генпрокуратура, МВД, СБУ, Министерство обороны, суды, Минюст — все государственные органы и органы местного самоуправления должны были самостоятельно проверить своих работников. Затем эти госструктуры и органы самоуправления проводили еще и свои внутренние проверки. И уже последней была инспекция результатов нашим департаментом. Могу сказать, что власть очищенная на 98%", — отметила Задорожная.

По словам чиновницы, в "черный" список еще в 2014 году попали около 5 тысяч человек, но сегодня в реестре числится 935 украинцев, которым запрещено занимать руководящие должности. Большая часть чиновников ушли с работы по собственному желанию.

В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон о люстрации. Как заявил на тот момент генпрокурор Виталий Ярема, закон не соответствует Конституции и требованиям международного законодательства. Будучи премьер-министром Арсений Яценюк заявил, что под действие люстрации попадет около миллиона чиновников, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов. Не дожидаясь подписания закона президентом, Яценюк распорядился создать комиссию по проверке действующих членов кабинета министров и заместителей министров, а также всех руководителей органов центральной исполнительной власти. Он также поручил министерству юстиции сформировать единый государственный реестр лиц, в отношении которых применена люстрация, а руководителям центральных органов исполнительной власти — создать комиссии по люстрации в каждом министерстве. И тут же госорганы стали "очищаться" от профессионалов, которые проработали десятки лет.

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9 октября президент Петр Порошенко подписал закон, но не исключил внесения в него изменений в случае замечаний от Венецианской комиссии. В июне 2015 года Венецианская комиссия в целом одобрила закон о люстрации, но отметила, что он распространяется на слишком широкий круг лиц и судей. Также эксперты ВК посчитали, что нормы об имущественной проверке нужно либо детализировать, либо изъять из закона.

Выводы не сделаны

Через год представители Венецианской комиссии заявили, что Закон о люстрации в Украине в нынешнем виде не соответствует европейским стандартам, его необходимо изменить.

"Закон в таком виде, в каком он сейчас, не отвечает принципам верховенства права и демократии, а также европейским стандартам в этой сфере. Документ надо изменить. Применение закона к людям, конечно, может рассматриваться судами и, в конце концов, Судом по правам человека в Страсбурге… Сам по себе он — не хороший закон. Поэтому мы рекомендуем его изменить", — заявил президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джонни Букиккио.

Об этом же не раз заявляли и украинские юристы. По их мнению, закон нарушает ряд статей Конституции Украины, в которых гарантировано право на труд и гражданин защищен от незаконного увольнения. А конституционные права гражданина Украине не могут быть ограничены никем. То есть, законом нельзя никого ограничить в правах, для этого надо сначала переписать Конституцию. Не говоря уже об увольнении и лишении право работать в госорганах на протяжении 10 лет, подчеркивает юрист Елена Лойченко.

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"Европейская Конвенция. Конвенция эта — это не просто декларация правовых норм, ее отличие от многих международных договоров заключается в том, что нормы Конвенции защищены довольно эффективным механизмом — Европейским судом по правам человека и трактуются им в своей практике.

Так вот, есть статья 6 Конвенции "право на справедливый суд"… понятие "справедливый суд" трактуется довольно широко. Но ограничивать кого-то заниматься профессиональной деятельностью на основании инкриминируемого правонарушения имеет право только суд, причем справедливый, в контексте практики Европейского суда. Только суд может на основании предоставленных доказательств рассмотреть вопрос о превышении служебных полномочий конкретным должностным лицом и вынести соответствующее решение.

Никакой закон не может без судебного решения ограничивать в правах и грести под одну гребенку кучу людей. Тем более, что понятно насколько избирательно распространяется действие этого закона", — отмечает юрист.

Уже сегодня в Европейском суде по правам человека рассматривается приняты к рассмотрению десятки дел люстрированных чиновников против Украины и стоит только появиться одному единственному решению, как суд будет завален тысячами исков. В случае положительного решения, а в том юристы не сомневаются, Украине придется серьезно раскошелиться, что не на руку нашей и без того на ладан дышащего бюджета.

Именно поэтому "охоту на ведьм" — бывших чиновников времен Януковича, минюст сейчас приостановил. Да и революционный запал расправиться со всеми неугодными, но опытными сотрудниками, уже погас. Хотя закон по сей день служит неплохим давлением на тех, кого он еще не коснулся — в том числе судей.