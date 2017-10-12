Украинская дипломатия: провал за провалом

МИД Украины

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед — для РИА Новости Украина

Любимый тезис украинских властей предержащих: весь мир с нами. Любой вежливый и протокольный жест тут же раздувается до вселенских масштабов, а уж словесное выражение симпатии со стороны какого-нибудь заштатного европейского или американского чиновника преподносится в качестве эпической "перемогы". На самом же деле сложно назвать государство, с которым Украина собственными руками не испортила отношения.

В нашем доме поселился замечательный сосед

О России, которую 6 октября украинский парламент законодательно объявил «государством-агрессором», даже говорить неприлично. Санкции, блокады, ограничения на сотрудничество, аресты российских журналистов и запреты информационного продукта из РФ давно стали повседневной реальностью. Собственно, вся направленность внутренней и внешней политики "Новой Украины", возникшей в феврале 2014 г., сводится лишь к русофобии.

Но и с другими соседями, которые "не агрессоры", ситуация не лучше. Когда-то Польшу справедливо называли "адвокатом Украины в Европе". Памятуя об общих страницах прошлого, именно Варшава, пусть и небескорыстно, отстаивала "европейские устремления" Украины. Все изменилось после 2014 г., когда героями Украины официально были объявлены ОУН и УПА, для Польши символизирующие национальную трагедию Волынской резни. В ответ на законодательные экзерсисы ведомства Владимира Вятровича польский Сейм принял резолюцию о признании событий в Восточных Кресах в 1943-44 гг. геноцидом. Как заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, "я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы. Мы не можем годами соглашаться, чтобы на Украине строили культ людей, которые устроили геноцид в отношении поляков, и такой, что хоть немцев и трудно было превзойти в жестокости, но они превзошли".

Очередной скандал с восточноевропейскими соседями разгорелся из-за нового закона "Об образовании", который фактически лишает национальные меньшинства права на обучение на родном языке. Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция и Молдова обратились в международные организации с жалобой на Украину в связи с нарушением Киевом своих международных обязательств. 12 октября по этому вопросу выскажется ПАСЕ. Запрос поддержали более 20 парламентариев из Румынии, Венгрии, Болгарии, Молдовы, Италии, Германии, Швейцарии, Великобритании.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что Будапешт будет блокировать все европейские устремления Украины и выступил за пересмотр соглашения об аАсоциации Украина — ЕС. Он намерен сделать это уже в следующий понедельник, 16 октября, на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге.

Едва ли не единственной страной, дружески относящейся к Украине, является Белоруссия. К слову, именно РБ поставляет Киеву топливо и военные машины для т.н. АТО. Тем не менее, вице-спикер парламента Оксана Сыроид объявила и эту страну угрозой для Украины. Во время последнего визита президента Лукашенко киевские радикалы упражнялись в наклеивании на Александра Григорьевича ярлыков "кремлевской марионетки" и "московской подстилки".

Собственно, удивляться проявлениям "особой школы украинской дипломатии" после исполнения министром иностранных дел матерной песенки о Путине и присвоения Ангеле Меркель титула "фрау Геббельс", не приходится.

Ты их в дверь, они в окно

Казалось бы, у украинской дипломатии нет большей мечты, чем вступление в ЕС и НАТО. Структуры крайне неповоротливые и бюрократические, где каждый шаг зарегулирован различными регламентами, директивами, сложными системами согласования и т.д. Насколько сложен процесс европейской интеграции показывает пример стран Восточной Европы, которые даже после политического решения, многомиллиардных вливаний и совместной подготовки к членству с европейскими консультантами вели переговоры 10 лет. Болгария и Румыния при этом стали членами ЕС лишь в 2007 г.

Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной вступило в силу 1 сентября. В отличие от вышеупомянутых стран, оно не предполагает членства в ЕС. То есть Киеву необходимо не только скрупулезно выполнить этот договор, но и убедить Европу в своей нужности, подписать новый договор и пройти всю процедуру подготовки. Есть свои жесткие критерии и у НАТО, в частности, отсутствие приграничных конфликтов у страны-кандидата. Членство и в ЕС и в НАТО предполагает не только торговлю и надлежащее состояние армии, но и целый ряд обязательств в сфере прав человека.

Вместо реальной работы по сближению с ЕС и прекращения войны в Донбассе украинские политики в свойственной им хамской манере буквально заставляют НАТО и ЕС «считать Украину своим членом». Так, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил: «Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Якобы сказанное о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности. Я также привлек внимание к фактическим словам президента Украины Петра Порошенко о неизменности стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры». И правда, зачем интересоваться мнением членов организации? Главное, Киев для себя все решил.

И если ты мне дашь от ворот поворот…

Как и следовало ожидать, непрофессиональная, наглая и примитивная политика Украины, сводящая все мировые процессы к "войне с Россией", завершается крахом.

Полным провалом закончился июльский саммит Украина-ЕС, по результатам которого не было принято совместное заявление. Камнем преткновения стали навязчивые требования Киева признать его "европейскую перспективу". Оказалось, перспективы нет. С того момента значительно осложнились отношения с традиционными союзниками Украины из Восточной Европы, которые явно заблокируют любое развитие сотрудничества с бандеровско-националистическим режимом. В частности, Венгрия намерена инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, Украина «пока не готова» к членству в НАТО. А поскольку НАТО=США, о своих "стратегических планах" Петр Порошенко может рассказывать лишь воронам на Банковой. Не получила Украина даже статус «особого партнера вне НАТО». Единственное, что требуется от Киева, — постоянно поддерживать напряжение на границе с РФ без каких-либо встречных обязательств со стороны Альянса.

Назвать дружескими отношения с самими США после публичного унижения украинского президента в Вашингтоне язык повернется только у Климкина. Они, скорее, сводятся к формуле диалога сеньора с вассалом. Много ли инвестиций Вашингтон направил на Украину?

Интересовался Украиной и Китай. Но после скандала с рейдерским захватом купленных китайским миллиардером Ван Цзином акций украинского предприятия «Мотор Сич», когда инвестора обвинили в подготовке диверсии (!), о сотрудничестве с самолюбивой Поднебесной можно забыть.

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Обижена на официальный Киев даже маленькая Грузия, которая никак не может получить своего беглого президента Михаила Саакашвили, обвиняемого на родине в коррупции и превышении власти.

Дружественным Украине государством Киев называет Турцию. Анкара, прежде всего по внутриполитическим соображениям, заинтересована в педалировании темы «защиты крымских татар» и заключении договора о свободной торговле с Украиной (что позволит значительно нарастить экспорт именно Турции). Визит Реджепа Эрдогана был преподнесен как эпохальное событие. Однако на пресс-конференции по итогам переговоров во время выступления Порошенко турецкий президент попросту… уснул.

Символично.

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