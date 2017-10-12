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    Дьяченко: власть обвиняет "папередников", а сама-то...

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (193)

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    Нынешняя власть обвиняла предыдущую в неумении общаться с обществом и зарубежными политиками, но сама показывает в этой сфере сплошные провалы, отмечает политэксперт Елена Дьяченко.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярто отказался встречаться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Закарпатской области для обсуждения языковых положений закона об образовании.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    9 октября глава МИД Венгрии посетил Ужгород с целью проведения встречи с руководителями организаций закарпатских венгров.

    Климкин повторил свое предложение о проведении совместного визита в Закарпатье для обсуждения образовательного закона, на что Сиярто заявил, что его украинский коллега опоздал с этим предложением, и с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона, сообщили СМИ со ссылкой на венгерское издание Magyar Nemzet.

    Ситуацию с дипломатическим отказом на своей странице в Facebook прокомментировала политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    "Да, парадокс: эта власть, состоящая из пиар-менеджеров и действующая как пиар-менеджеры, рассказывала «злочинным», что те ничего не понимают в коммуникациях и отношениях с обществом. Но их собственная тактика принятия никчемных законов без разъяснения до и с оскорблениями не принявших их соседей после, почему-то не срабатывает", — заявила эксперт.

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    Отказ Сиярто от встречи с Климкиным мог произойти по двум причинам, написала она: "либо не считает Климкина венгром, либо — коллегой".

    Facebook Елены Дьяченко
    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

    Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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