Вам всем тут не место. Как фанаты превращают стадионы в гетто

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Убрав с трибун стадионов правохранителей, которые хоть как-то сдерживало буйства ультрас, власть не раз пожалела о своем решении. Оставшись без присмотра, украинские фанаты почувствовали себя хозяевами ситуации, что вылилось в настоящую футбольную вакханалию.

Войны с "Беркутом"

На заре украинской независимости футбольные ультрас хоть и существовали, в силу процесса самоопределения не отличались активностью. Рядовой болельщик мог пересечься с фанатами разве что случайно, в их 11-м секторе за "бессарабскими" воротами, на тогда еще Республиканском стадионе. Ничего опасного это в себе не таило, но с детьми сюда старались не приходить. Основная причина была не в буйстве фанатов, а в том, что во время матчей те зачастую матерились как сапожники, а добрая половина сектора и вовсе не вязала лыка, перебрав со спиртным. Чтобы не травмировать детскую психику каждый нормальный родитель старался выбирать сектора пусть и подороже, но и поспокойнее.

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Но окрепнув и концу нулевых сформировавшись в мощное движение, фанаты стали все громче заявлять о себе. Понятно, что и конфликты с милицией теперь стали едва ли не обычным делом. Дошло до того, что между ультрас и силовиками началась открытая война. Зимой 2014-го она выльется в кровопролитную битву в центре Киева, а пока именно "Беркут" контролирует ситуацию на стадионах и за его пределами. Фанаты со стажем не дадут соврать — в 2002-м после "выезда" в Житомир на матч с местным "Полесьем" на многих не было живого места.

Переломным моментом стал финал Кубка Украины в 2007-м, когда на матче "Динамо" и "Шахтер" милиция буквально "зачистила" фанатский сектор после одного из правонарушений. Учитывая, что на футболе тогда присутствовал сам президент Виктор Ющенко, "европейские" решения заставили себя долго ждать. Вскоре после инцидента с избиением "бедных детей" Федерация футбола приняла волевое решение — убрать милицию со стадионов, а функцию обеспечения порядка возложить на стюардов.

За Бандеру порвем!

Почувствовав вкус победы, ультрас, понятное дело, пустились во все тяжкие. На орехи от бравых парней потихоньку начали получать все, кто попадался под руку, вплоть до стюардов. Так, в 2011-м ультрас киевского "Динамо" и львовских "Карпат" совместно отметелили охранника столичного стадиона, за то, что он посмел снять их банер с изображением Степана Бандеры и Романа Шухевича. Учитывая, что за несколько месяцев до этого киевские ультрас избили стюардов на матче с "Арсеналом", а еще раньше устроили массовое побоище в Ахтырке, подобные вещи постепенно становились нормой.

В Федерации футбола уже тогда поняли, что выбрали не тот путь, но было поздно.

"Мы вместе совершили большую ошибку, когда убрали милицию со стадионов", — признавался первый вице-президент ФФУ Сергей Стороженко. "Я был против, готовил письма президенту. Но в УЕФА нам сказали, или без милиции или не будет Евро. Мы пришли к тому, что на секторе идет правонарушение, а милиция нам говорит, мы не можем вмешаться, пока нет письменного запроса от вас. Без сил правопорядка на стадионе не обойтись — это мое мнение. Отсутствие милиции – это грубейшее нарушение конституции. В транспорте, на улице, в магазине меня охраняют органы правопорядка, а на стадионе — нет".

И даже Береза

Но свой настоящий "ренесанс" движение футбольных хулиганов начало переживать после событий Майдана в 2014-м. Подсобив претендентам на власть сместить предшественников, фанаты почувствовали себя в праве делать все, что заблагорассудиться. Скандировать на матчах нацистские речевки, избивать случайных людей на трибунах, отобрать футболки у игроков, "накостыляв" при этом капитану команды — в современных реалиях все это становится обычным делом.

Не удивительно, что ситуация с ультрас отражается и на посещении матчей. Можно сколько угодно говорить о том, что в сложное время людям не до футбола, но, похоже, большинством адекватных болельщиков руководит банальный страх. Если "по шапке" на трибунах получают даже народные депутаты, как в недавнем случае с президентом "Днепра-1" Юрием Березой, то можно представить, что ждет простого обывателя, который чем-то не понравится ультрас. Несмотря на то, что власти как мантру твердят, что страна уверенно идет в Европу, украинские стадионы становятся чем-то вроде фанатских гетто. Здесь теперь действуют свои правила, и если ты забрел сюда "просто посмотреть футбол", это может закончиться трагично.