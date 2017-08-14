Львовские футбольные фанаты подрались в Мариуполе из-за флага РФ

Болельщики львовского ФК "Карпаты" подрались из-за российского флага со стюардами стадиона "Ильичевец" во время матча пятого тура украинской Премьер-лиги против клуба "Мариуполь", сообщают СМИ.

Стычка львовских болельщиков с сотрудниками мариупольского стадиона произошла возле фан-сектора "Карпат".

Скришот сообщения

"Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг", — объясняется причина конфликта на странице "Ультрас Украины" в соцсети Facebook.

В ходе конфликта возникла драка, которая быстро завершилась.

Видео можно посмотреть здесь (внимание! Видео содержит нецензурную лексику).

Ранее футбольный клуб "Динамо" (Киев) потребовал предоставления гарантий безопасности от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны для поездки в Мариуполь 26 августа на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги.