Хроника 3 октября: пенсионная и судебная реформы, политубежище для Саакашвили

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 3 октября, Рада одобрила закон о пенсионной реформе и приняла судебную реформу. В этот же день президент Петр Порошенко подписал секретное решение о военно-техническом сотрудничестве, а также была названа основная версия по делу о взрывах на складах в Калиновке. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада приняла пенсионную реформу

Парламент во вторник, 3 октября, одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины. Проект закона предусматривает, что с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1452 гривны, а не 1312, как сейчас.

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Верховная Рада приняла судебную реформу

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", входящей в пакет судебной реформы. Согласно документу, исковые и другие заявления, которые подаются в суды, подлежат обязательной регистрации в Единой системе в день поступления.

Порошенко подписал секретное решение о военно-техническом сотрудничестве

Президент Петр Порошенко внес изменения в тайное решение о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами. Президент своим указом ввел в действие решение СНБО, принятое еще 13 сентября, которое определило изменения решения СНБО от 28 августа 2015 года. Содержание решения, как и перечень этих "отдельных государств", является тайным.

Вице-спикер Рады опубликовала законопроект о реинтеграции Донбасса

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что опубликовала в Facebook одну из версий законопроекта о реинтеграции Донбасса. Текст документа содержит положение о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса, однако в опубликованной Сыроид версии этот пункт зачеркнут. В документе также указано, что власти Украины, применяя меры по восстановлению территориальной целостности, действуют на основе выполнения минских соглашений.

Саакашвили обратился с просьбой о политическом убежище

Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине, сообщил его адвокат Маркиян Галабала. По словам адвоката, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили. Галабала напомнил, что миграционная служба должна была в течение суток отреагировать на запрос, однако этого не произошло. Саакашвили намерен подать в суд на ведомство за бездействие, добавил адвокат.

Названа основная версия по делу о взрывах на складах в Калиновке

Основной версией следствия в деле о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке является диверсия, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он отметил, что периметр склада был "фактически беззащитен", поскольку 17 военных не могут контролировать объект. По его словам, уже установлено, что охранный режим на складе боеприпасов "массово нарушался с согласия и даже по приказу" руководителя базы.

Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове

Помещение "дочки" "Сбербанка" сгорело во Львове в ночь на вторник. По данным областного управления Нацполиции, пострадавших в результате пожара нет. В пресс-службе банка сообщили, что обратились в правоохранительные органы в связи с пожаром в отделении. "По факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")", — говорится в сообщении полиции.

Всеобщая забастовка в Каталонии

Около 700 тысяч человек приняли участие в митингах в Барселоне во вторник. В день всеобщей забастовки была остановлена работа на многих предприятиях, не работали магазины, общественный транспорт. В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны

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Именно 3 октября1891 года в результате сильного землетрясения в Абхазии образовалось озеро Амткел. В этот же день в 1941 году американские химики Лайл Гудхью и Уильям Салливэн запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов. А 3 октября 1945 года была образована Всемирная федерация профсоюзов.