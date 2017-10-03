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    Фотоленты

    Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )11
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    facebook.com/GovdaOst
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Facebook Igor Zinkevych
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Facebook Igor Zinkevych
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Facebook Igor Zinkevych

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    Помещение "дочки" "Сбербанка" сгорело во Львове в ночь на вторник. По данным областного управления Нацполиции, пострадавших в результате пожара нет. В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что обратились в правоохранительные органы в связи с пожаром в отделении.

    Смотрите также: Блокада "Сбербанка" по-львовски: "азовцы" объявили бессрочную акцию

    Полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

    "По факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")", — говорится в сообщении полиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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