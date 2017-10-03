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    Общество

    Названа основная версия по делу о взрывах на складах в Калиновке

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    Взрывы под Винницей: расследование (131)

    (обновлено: )80907
    По словам генеральногопрокурора Юрия Луценко, уже установлено, что охранный режим на складе боеприпасов в Калиновке "массово нарушался с согласия и даже по приказу" руководителя базы.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Основной версией следствия в деле о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке является диверсия, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Харькове.

    "Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечивать охрану этого объекта", — приводит слова главы ГПУ "Украинская правда".

    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
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    Луценко отметил, что периметр склада был "фактически беззащитен", поскольку 17 военных не могут контролировать объект.

    По его словам, уже установлено, что охранный режим на складе боеприпасов "массово нарушался с согласия и даже по приказу" руководителя базы.

    "В ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто, вероятно, причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии", — отметил он.

    Генпрокурор сказал, что располагает и другими деталями расследования чрезвычайного происшествия в Калиновке, но в интересах следствия разглашать их не будет.

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    В минувший вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. Открыто дело по статье "диверсия".

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