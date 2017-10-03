Матиос начинает и... Большие политамбиции главного военного прокурора

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине вновь заговорили о свободном доступе граждан к оружию. На этот раз тему поднял главный военный прокурор Анатолий Матиос. В телеэфире он заявил, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни.

"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", – сказал Матиос, подчеркнув, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего.

При этом применял оружие Матиос, как он уверяет, только в тире или на полигоне.

Украинцы – не готовы?

"Оружейную" тема – больная для украинских чиновников. Раньше председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что законопроект о свободном обращении оружия в Украине будет подготовлен уже осенью.

До того министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что для принятия в Украине закона о свободном обращении оружия существует много препятствий.

А министр юстиции Павел Петренко заявлял, что Украина пока не готова к легализации ношения населением огнестрельного оружия: "этот вопрос требует широкого общественного обсуждения". При этом министр добавил, что у него есть наградное оружие от МВД, однако он не носит его с собой.

"Веселые" времена

Сейчас в Украине допустимо иметь длинноствольное охотничье оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в системе МВД после прохождения соответствующих курсов.

Вместе с тем отдельным категориям граждан также разрешено владеть короткоствольным оружием травматического характера. В частности, право на такое оружие имеют судьи, помощники депутатов Рады, журналисты и добровольные народные дружинники для защиты общественного порядка.

В то же время экс-сотрудник МВД на условиях анонимности рассказал РИА Новости Украина, что если закон о легализации оружия депутаты протянут, в Украине начнутся самые "веселые" времена.

"Наши люди психологически не готовы к использованию оружия. Они просто перестреляют друг друга из-за страха. Тот, у кого есть оружие, может открыть стрельбу только потому, что ему показалось, что ему грозит опасность. А бытовых преступлений, из ревности или в порыве гнева, будет немерено", – отмечает бывший силовик.

Он также упомянул другую проблему: сегодня на руках у населения – множество нелегального огнестрельного оружия.

"90% нелегального оружия хранится в тайниках, а 10-15% оружия из этой категории люди носят при себе, и для этого должно быть надежное прикрытие, потому что статья 222 УК Украины предусматривает до 5 лет лишения свободы только за хранение", – сообщил экс-сотрудник МВД.

Битва Матиоса за два поста

Своим "оружейным" заявлением Матиос фактически продолжил собственную политическую кампанию, рассказал РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он призвал обратить внимание на заявление Матиоса по взрывам в Калиновке, "которое идет вразрез со всеми остальными заявлениями других чиновников, включая генерального прокурора".

"Я думаю, что в какой-то мере Матиос ведет свою политическую кампанию. Целей у него – несколько. Первая – он один из ключевых кандидатов на должность директора ГБР – государственного бюро расследований. Эта структура будет ключевой в системе правоохранительных органов. Ей будет передано все следствие – из ГПУ, из СБУ… Такой себе следственный монстр. И там тоже идет конкурс, достаточно сложная борьба. В том числе нужна политическая поддержка всего этого процесса", – сообщил эксперт.

Кроме того, сам Матиос – претендент на должность генерального прокурора, уверен Бортник. Он допускает, что к выборам освободится место главы ГПУ – "Луценко может вернуться к близкому ему, характерному климату, в политическую борьбу – может возглавить президентский политический проект".

"Поэтому это такой элемент самопиара для Матиоса, который показывает всем, что он достаточно самостоятельная фигура. Более того, фигура, склонная именно к политической работе, политическим заявлениям, политическому позиционированию. Более того, такими своими заявлениями Матиос работает на патриотическую, радикально настроенную часть электората. Это уже политика в большей мере", – подытожил Руслан Бортник.