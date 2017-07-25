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    Общество

    Петренко о легализации оружия: а готовы ли украинцы к школьным "бойням"?

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    Министр юстиции Павел Петренко предостерег, что в случае легализации в Украине огнестрельного оружия ситуация может быть "как в США, когда в той или иной школе старшеклассники расстреливают своих одноклассников".
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Украина пока не готова к легализации ношения населением огнестрельного оружия, этот вопрос требует широкого общественного обсуждения, считает глава Минюста Украины Павел Петренко.

    Патроны. Архивное фото
    Пресс-центр АТО/Facebook
    Незаконный оборот оружия и частичная легализация. Мнение эксперта

    Ранее глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский сообщил, что депутаты осенью внесут на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о предоставлении отдельным категориям граждан права на владение короткоствольным боевым огнестрельным оружием.

    "Вопрос легализации оружия должен стать вопросом широкого общественного диалога. Готовы ли украинские граждане к тому, чтобы по улицам ходили люди с легальными короткоствольными пистолетами и чтобы было как в США, когда в той или иной школе старшеклассники расстреливают своих одноклассников", — сказал Петренко журналистам во вторник.

    При этом министр добавил, что у него есть наградное оружие от МВД, однако он не носит его с собой.

    Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине еще не пришло время для легализации оружия.

    На сегодняшний день в Украине разрешено охотничье длинноствольное оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в разрешительной системе МВД после прохождения соответствующих курсов. Вместе с тем отдельным категориям граждан также разрешено короткоствольное оружие травматического характера. В частности, право на такое оружие имеют судьи, помощники депутатов Рады, журналисты и добровольные народные дружинники для защиты общественного порядка.

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