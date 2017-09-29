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    После оружейных скандалов Украину в ЕС никто не ждет — Бортник

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    Украина в центре оружейных скандалов (13)

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    Как отметил политолог Руслан Бортник, заявление Александра Турчинова о законности поставок оружия в Южный Судан идет вразрез попыткам Совбеза ООН запретить поставки вооружений в африканскую страну.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Не так давно Украина стала фигурантом нового оружейного скандала. Украинское представительство международной правозащитной организации Amnesty International заявило, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В частности, "Укринмаш" в 2014 году якобы подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

    ТОП оружейных скандалов с участием Украины
    РИА Новости Украина
    ТОП оружейных скандалов с участием Украины

    После Госслужба экспортного контроля Украины заявила, что страна не поставляла оружие в Южный Судан или другие нестабильные регионы. С опровержением выступили и в "Укринмаше".

    Однако на этом истрия не прекратилась. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил, что Украина имеет право продавать оружие в Южный Судан.

    "Южный Судан – это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украины нарушила какие-то санкции – это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", — заявил Турчинов.

    Согласно его сообщению, Украина с рынка вооружений не уйдет, а распространение информации о незаконных поставках оружия в Южный Судан является еще одной попыткой остановить начало военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами Украины.

    Политолог Руслан Бортник отметил, что заявление Турчинова о законности поставок оружия в Южный Судан с формальной точки зрения верно, однако есть ряд нюансов.

    "С формальной точки зрения всё действительно так. Совбез ООН наложил санкции исключительно против отдельных лиц и организаций. В частности, были заморожены счета и имущественные активы отдельных лиц", — написал Бортник в Facebook.

    Вместе с тем он напомнил, что вопрос о запрете поставок оружия в Южный Судан несколько раз поднимался в Совбезе ООН США и другими странами, поэтому Украина дискредитировала себя в глазах Запада.

    Пост Руслана Бортника

    "Мало того: начиная с 2014 года ЕС ежегодно продлевал эмбарго на поставки оружия в Южный Судан. Речь идёт о поставках любого оружия и комплектующих. Причина – продолжающиеся гражданские столкновения, плавно переходящие в гражданскую войну. Мы ещё в ЕС собираемся?" — подытожил Бортник.

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