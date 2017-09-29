После оружейных скандалов Украину в ЕС никто не ждет — Бортник

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Не так давно Украина стала фигурантом нового оружейного скандала. Украинское представительство международной правозащитной организации Amnesty International заявило, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В частности, "Укринмаш" в 2014 году якобы подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

После Госслужба экспортного контроля Украины заявила, что страна не поставляла оружие в Южный Судан или другие нестабильные регионы. С опровержением выступили и в "Укринмаше".

Однако на этом истрия не прекратилась. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил, что Украина имеет право продавать оружие в Южный Судан.

"Южный Судан – это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украины нарушила какие-то санкции – это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", — заявил Турчинов.

Согласно его сообщению, Украина с рынка вооружений не уйдет, а распространение информации о незаконных поставках оружия в Южный Судан является еще одной попыткой остановить начало военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами Украины.

Политолог Руслан Бортник отметил, что заявление Турчинова о законности поставок оружия в Южный Судан с формальной точки зрения верно, однако есть ряд нюансов.

"С формальной точки зрения всё действительно так. Совбез ООН наложил санкции исключительно против отдельных лиц и организаций. В частности, были заморожены счета и имущественные активы отдельных лиц", — написал Бортник в Facebook.

Вместе с тем он напомнил, что вопрос о запрете поставок оружия в Южный Судан несколько раз поднимался в Совбезе ООН США и другими странами, поэтому Украина дискредитировала себя в глазах Запада.

Пост Руслана Бортника

"Мало того: начиная с 2014 года ЕС ежегодно продлевал эмбарго на поставки оружия в Южный Судан. Речь идёт о поставках любого оружия и комплектующих. Причина – продолжающиеся гражданские столкновения, плавно переходящие в гражданскую войну. Мы ещё в ЕС собираемся?" — подытожил Бортник.