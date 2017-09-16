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    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: в Европе и в Украине разные понятия о демократии

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (65)

    (обновлено: )37920
    Из-за закона об образовании пополнился список стран, которые с радостью проголосуют за отмену антироссийских санкций, а также найдут способ испортить жизнь Украине, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Попытка Порошенко позаигрывать со своим электоратом реформой образования привела к международному скандалу и добавила ему врагов в ЕС. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Школа. Архивное фото
    Украинское фото
    В борьбе за качество нации. Закон об образовании: скандал и протесты

    По его словам, "агенты Кремля" Венгрия, Болгария, Румыния и Греция написали письмо в Совет Европы и ОБСЕ с критикой дискриминационных норм закона об образовании, запрещающих нацменшинам учиться на родном языке.

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    "В Европе совершенно иное понятие о демократии, чем в тоталитарном государстве, которое пытается построить Порошенко", – сообщил эксперт. 

    Он также ответил на вопрос, чем чреват такой скандал для Украины.

    "Во-первых, пополнился список стран, которые с радостью проголосуют за отмену антироссийских санкций. Во-вторых, эти страны представлены в руководящих и законодательных органах ЕС, поэтому найдут, как испортить жизнь Украине. В-третьих, стоит напомнить о том, что любая из стран-членов ЕС имеет право "заморозить" безвизовый режим с Украиной", – перечислил Корнейчук.

    В общем, Порошенко успешно движется в рамках своих обещаний привести Украину в Европу, иронизирует политэксперт.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука

    Напомним, в первый пленарный день новой сессии депутаты приняли во втором чтении закон "Об образовании" (№3491-д). Порошенко поддержал документ, заявив, что новая школа открывает двери для "нового поколения украинцев – компетентных, патриотических, открытых миру".

    Главными пунктами реформы станут: украинизация образования, 12-летка в школах, новые учебники для старшеклассников и не только. В то же время в Кабмине признают, что реформа будет затратной и долговременной.

    США поддержали Украину, а Молдова и Венгрия резко выступили против и требуют отменить закон, который, по их мнению, нарушает права нацменьшинств. Обеспокоены из-за нового закона также в Румынии и Польше.

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