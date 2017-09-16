Корнейчук: в Европе и в Украине разные понятия о демократии

РИА Новости Украина

Попытка Порошенко позаигрывать со своим электоратом реформой образования привела к международному скандалу и добавила ему врагов в ЕС. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его словам, "агенты Кремля" Венгрия, Болгария, Румыния и Греция написали письмо в Совет Европы и ОБСЕ с критикой дискриминационных норм закона об образовании, запрещающих нацменшинам учиться на родном языке.

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"В Европе совершенно иное понятие о демократии, чем в тоталитарном государстве, которое пытается построить Порошенко", – сообщил эксперт.

Он также ответил на вопрос, чем чреват такой скандал для Украины.

"Во-первых, пополнился список стран, которые с радостью проголосуют за отмену антироссийских санкций. Во-вторых, эти страны представлены в руководящих и законодательных органах ЕС, поэтому найдут, как испортить жизнь Украине. В-третьих, стоит напомнить о том, что любая из стран-членов ЕС имеет право "заморозить" безвизовый режим с Украиной", – перечислил Корнейчук.

В общем, Порошенко успешно движется в рамках своих обещаний привести Украину в Европу, иронизирует политэксперт.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука

Напомним, в первый пленарный день новой сессии депутаты приняли во втором чтении закон "Об образовании" (№3491-д). Порошенко поддержал документ, заявив, что новая школа открывает двери для "нового поколения украинцев – компетентных, патриотических, открытых миру".

Главными пунктами реформы станут: украинизация образования, 12-летка в школах, новые учебники для старшеклассников и не только. В то же время в Кабмине признают, что реформа будет затратной и долговременной.

США поддержали Украину, а Молдова и Венгрия резко выступили против и требуют отменить закон, который, по их мнению, нарушает права нацменьшинств. Обеспокоены из-за нового закона также в Румынии и Польше.