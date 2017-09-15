Гриневич настаивает на спорной статье нового закона об образовании

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины будет настаивать на сохранении поддержанной Верховной Радой редакции закона об образовании.

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич заявила на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили обеспокоенность по поводу нового закона.

"Мы видим, что пока сложные переговоры у нас проходят с Венгрией и Румынией, но эти консультации, я думаю, являются шагом навстречу, потому что послы услышали, я надеюсь, нашу аргументацию. И мое впечатление, что, возможно, это субъективное мнение, но мне кажется, что нагнетание этого вопроса также связано с определенной политической борьбой, которая происходит на политических аренах внутри этих стран”, — цитирует УНИАН Гриневич.

По словам министра, в Украине дети в школах нацменьшинств — это те же украинские граждане, которые учатся в обычной украинской школе и нельзя допустить, чтобы из-за того, что они учатся в школе для национального меньшинства, в них сужался доступ к следующим звеньям образования.

"Мы убеждены: если с их стороны они считают это сужением прав, мы объясняем, что это расширение на самом деле прав украинских граждан. Они не могут оставаться в каких-то изолированных, ограниченных (условиях) из-за языка, в замкнутых пространствах, из которых они не могут выйти в родной стране”, — сказала Гриневич и добавила, что министерство будет настаивать на этой редакции закона.

"Мы готовы проводить двусторонние консультации по имплементации закона", — резюмировала Гриневич.

В 7-й статье закона говорится о том, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский. ”Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, обеспечивается право на обучение на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях”, — говорится в этой статье закона.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Документ также критикуют и некоторые украинские политики.