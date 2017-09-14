В Украине займутся образованием для взрослых

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины займется разработкой закона "Об образовании взрослых", заявил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

Предложения к концепции Закона должны быть представлены до 15 ноября.

Работа над законом будет осуществляться в таких направлениях, как легитимизация термина "образование для взрослых", признание общественной полезности этого образования и осуществления подготовки профессиональных кадров для системы образования взрослых.

К созданию Закона присоединится также Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International). Он занимается созданием постоянных структур для развития образования взрослых в 35 странах мира.

Ранее Верховной Радой был принят новый закон "Об образовании", в котором устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств с перспективой их полного изъятия из образовательной системы к 2020 году. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.