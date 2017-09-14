наверх
14.09.201714:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине займутся образованием для взрослых

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (53)

    (обновлено: )51
    Кроме рабочей группы Минобразования, к созданию Закона присоединится также Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International).
    Министерство образования и науки Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины займется разработкой закона "Об образовании взрослых", заявил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

    Александр Вилкул об образовании. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина
    Вилкул о "пещерном национализме" в законе об образовании

    Предложения к концепции Закона должны быть представлены до 15 ноября.

    Работа над законом будет осуществляться в таких направлениях, как легитимизация термина "образование для взрослых", признание общественной полезности этого образования и осуществления подготовки профессиональных кадров для системы образования взрослых. 

    К созданию Закона присоединится также Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International). Он занимается созданием постоянных структур для развития образования взрослых в 35 странах мира.

    Ранее Верховной Радой был принят новый закон "Об образовании", в котором устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств с перспективой их полного изъятия из образовательной системы к 2020 году. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны