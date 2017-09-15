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15.09.201713:14
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    Политика

    Порошенко отреагировал на критику нового закона об образовании

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (57)

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    По словам президента Петра Порошенко, украинцы имеют священное право "учить свой язык, не запрещая при этом иметь обучение вторым, третьим или четвертым языком и не ухудшая права национальных меньшинств".
    Выступление президента Петра Порошенко на Ялтинской конференции в Киеве
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент Петро Порошенко заявил, что закон об образовании, который на прошло неделе был принят Верховной Радой, пока не поступил к нему на подпись, сообщает информационное агентство "Украинские новости".

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ.

    "Закон еще не поступил ко мне, но я считаю, что это священное право украинцев — учить свой язык, не запрещая при этом иметь обучение вторым, третьим или четвертым языком и не ухудшая права национальных меньшинств", — заявил Порошенко в комментарии агентству.

    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

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