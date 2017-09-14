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    Венгрия предлагает Порошенко наложить вето на закон об образовании

    (обновлено: )6610
    Венгерский посол в Украине Эрно Кешкень отметил, что новый закон об образовании лишает коренное сообщество Закарпатья и ее членов такого права, которым они в качестве меньшинства пользуются уже около века.
    Урок в образовательном учреждении
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Венгрия предлагает президенту Украины Петру Порошенко наложить вето на новый закон об образовании, сообщил в четверг венгерский посол в Украине Эрно Кешкень.

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    Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ.

    "Венгерская сторона предлагает президенту Украины не подписывать закон в этой форме, а вернуть на доработку Верховной Раде… Этим решением украинский законодательный орган в целом игнорирует базовые права на пользование родным языком, включая обучение на родном языке около 150 тысяч граждан, которые считают себя принадлежащими к венгерской национальности и их сообществу. Он лишает коренное сообщество Закарпатья и ее членов такого права, которым они в качестве меньшинства пользуются уже около века, независимо от государственной принадлежности этой территории", — написал посол в Facebook.

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    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

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