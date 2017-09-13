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    Вилкул о "пещерном национализме" в законе об образовании

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (48)

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    Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул выразил надежду, что президент Петр Порошенко не подпишет принятый на прошлой неделе Верховной Радой новый закон об образовании.
    Александр Вилкул об образовании. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина

    Парламентская фракция "Оппозиционного блока" надеется, что президент не подпишет новый закон об образовании, заявил член этой политической силы в Верховной Раде Александр Вилкул.

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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    "Мы круглосуточно слышим, что Украина – это Европа. Я не хочу проводить примеры европейских стран, таких как Швейцария с четырьмя государственными языками или Бельгия с тремя государственными языками, возьмем страны, в которых один государственный язык, в Германии, допустим, немецкий, во Франции — французский. Огромное количество школ с английским языком обучения. Если взять такие территории как Эльзас-Лотарингия, там половина немецких школ, половина французских школ, хотя там один государственный язык и никаких проблем нет. Если мы говорим, что Украина – это Европа, а Европа – это мультикультурность, то с вариантом пещерного национализма, когда запрещаются в телевидении другие языки, в радио, с этим Украина ни в какую Европу не придет, никаких европейских стандартов не будет. Это варианты пещерного национализма, это вариант даже не 19 века, а, наверное, 18-го", — заявил Вилкул в эфире "112 Украина".

    "Мы очень надеемся, что здравый смысл все-таки возобладает и этот закон подписан не будет", — резюмировал нардеп.

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    Напомним, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине

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