Вилкул о "пещерном национализме" в законе об образовании

Парламентская фракция "Оппозиционного блока" надеется, что президент не подпишет новый закон об образовании, заявил член этой политической силы в Верховной Раде Александр Вилкул.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

"Мы круглосуточно слышим, что Украина – это Европа. Я не хочу проводить примеры европейских стран, таких как Швейцария с четырьмя государственными языками или Бельгия с тремя государственными языками, возьмем страны, в которых один государственный язык, в Германии, допустим, немецкий, во Франции — французский. Огромное количество школ с английским языком обучения. Если взять такие территории как Эльзас-Лотарингия, там половина немецких школ, половина французских школ, хотя там один государственный язык и никаких проблем нет. Если мы говорим, что Украина – это Европа, а Европа – это мультикультурность, то с вариантом пещерного национализма, когда запрещаются в телевидении другие языки, в радио, с этим Украина ни в какую Европу не придет, никаких европейских стандартов не будет. Это варианты пещерного национализма, это вариант даже не 19 века, а, наверное, 18-го", — заявил Вилкул в эфире "112 Украина".

"Мы очень надеемся, что здравый смысл все-таки возобладает и этот закон подписан не будет", — резюмировал нардеп.

Читайте также: Что останется от образования после его реформы

Напомним, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине