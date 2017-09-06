Официально по Украине: зарплаты все меньше, нищих - все больше

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В тисках бедности

Несмотря на заявления властей, что главной задачей в 2017 году станет борьба с бедностью, в реальности улучшения украинцы вряд ли почувствовали. Пока "борьба с бедностью" на госуровне лишь ознаменовалась принятием соответствующей Страгетии, а также утверждением методики определения глубины бедности.

На сегодняшний день существуют разные методики оценки бедности, и если обратиться к одним из самых распространенных, то картина предстает крайне печальная.

Согласно одному из социологических методов, в основе которого покупательская способность населения, если 40% и больше дохода семьи тратится на питание, то эти семьи находятся на уровне бедности.

"По нашим показателям те же 72% опрошенных тратят 40 и больше процентов на продукты питания", — сообщила председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева. l

По данным последнего соцопроса КМИС в мае 2017 года, лишь 50,3% украинцам полностью хватает денег на еду, а покупать одежду уже трудно. Лишь 27% ответили, что им хватает денег на еду, одежду и могут немного откладывать. При этом 17,8% украинцам не хватает денег даже на еду.

Еще одним критерием является показатель, на чем именно экономит среднестатистическая украинская семья.

"Основными статьями экономии сегодня являются продукты питания (65% опрошенных), расходы на лечение и медицинские препараты (51%). На коммунальных платежах экономят 52% опрошенных, 50% экономят на организации своего досуга, и 57% экономят на отдыхе. В целом мы говорим, что сегодня 82% экономят на разных статьях, которые являются статьями первой необходимости. Есть и другие статьи, которые менее важны, но тем не менее, на связи и на мобильной связи тоже сегодня экономят почти 50%, транспортные расходы указали как статью экономии около половины — 49%. Все это характеризует ту ситуацию, которую мы фиксируем на сегодня", — подчеркнула Балакирева.

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Если обратиться к всемирным стандартам, то, по данным ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день, а в месяц это менее 150 долларов (учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности.

Учитывая методологию ООН, 150 долларов по курсу 26 гривен за доллар равняется 3900 грн. Каждый, кто имеет доходы ниже этой черты, автоматически попадает за черту. Если применить эти цифры к жизни среднестатистического украинца, то они просто несравнимы. На данный момент в Украине прожиточный минимум – 1624 грн, что в соответствии с официальным курсом НБУ, около 62 долларов — 2 доллара в день, то есть в 2 раза меньше установленных норм.

Официально, по данным Госстата, в Украине доход ниже прожиточного минимума (с 1 мая 2017 года составляет 1624 грн) получает примерно 5% населения.

Однако, по данным заведующей отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социсследований НАНУ Людмилы Черенько, эти данные давно устарели из-за несвоевременной индексации показателя.

"Если мы берем фактический прожиточный уровень, то там уровень бедности составляет 58%. Больше половины населения сегодня, к сожалению, за гранью фактического прожиточного минимума", — добавила Черенько.

Основная категория, как всегда, — пенсионеры, большинство из которых имеют доход ниже прожиточного минимума.

"80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности. Мы знаем, как реформировать пенсионную систему, чтобы она была справедливой", — признавал в мае 2017 года премьер Владимир Гройсман.

РИА Новости Украина Отношение украинцев к деньгам

Пугающая статистика

Цены и тарифы в Украине растут, а вот на зарплаты это не распространяется. По последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине в июле сократилась.

По итогам июля 2017 года, средняя зарплата в Украине упала с 7360 до 7339 гривен, что на 0,3% меньше, чем в июне.

Реальная заработная плата в июле 2017 года по сравнению с июнем уменьшилась на 0,5%.

Самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли — в среднем 33 тыс. 233 грн на одного работника. На втором месте идут финансисты и страховые агенты — 13 тыс. 521 грн.

Среди "счастливчиков", чей доход вырос по сравнению с другими, оказались работники сферы авиационного транспорта. Если в июне их средняя зарплата была на уровне 30836 гривен, то в июле составила уже 33 233 гривны. Также зарплаты выросли у финансистов – с 12 372 до 13 521 гривны.

Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров — 3763 грн.

По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве — 11412 грн, на втором месте Донецкая область — 7887 грн. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской области — 5678 грн.

А вот среди тех, у кого зарплата снизилась за прошлый месяц: работники в сфере водного транспорта – с 8562 до 8 372 гривен; риелторов — с 6022 до 5964 гривен. Больше всего упали зарплаты в образовании. В июне средний доход в этой сфере достиг 7152 гривны, а в июле, когда закрылись на каникулы большинство вузов и школ, средний доход упал до 5960 гривен.

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Сократились зарплаты и в здравоохранении – средний доход снизился с 5297 до 5207 гривен.

Обеднели на 44 миллиарда

Лишь за три месяца 2017 года украинцы обеднели на 44,2 млрд грн, сообщает Госслужба статистики (Госстат). Доходы населения за первый квартал составили 501,1 млрд грн, а расходы – 545,4 млрд грн.

Отмечается, что реальные располагаемые доходы населения с учетом ценового фактора в первом квартале возросли на 2,4%. Расходы населения за этот период выросли на 22,3%.

"Наконец-то Госстат признал очевидные всем вещи: украинцам не хватает зарплаты, пенсии и соцпомощи, чтобы жить, и они вынуждены проедать сбережения. Если разница между где-то найденными Госстатом доходами и бог знает каким образом рассчитанным расходами составляет почти 9%, это означает, что украинцы эту разницу вытащили не из текущих доходов, а из-под подушки, из-под матраса или из банковской системы", — считает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Для сравнения, по данным Госстата за 2016 года украинцы обеднели на 18,4 млрд гривен. По данным ведомства, номинальные доходы населения возросли на 15,4%, а располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг — на 14,2%.

Реальные доходы населения с учетом ценового фактора в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились лишь на 0,3%.

По материалам из открытых источников интернет