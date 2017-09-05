Элитное авто для "Нафтогаза": не первые и не последние

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" "Газ Украины" купила 43 автомобиля за 39 млн гривен. Информация о пополнении автопарка "Нафтогаза" стала известна средствам массовой информации вовсе не по данным сайта публичных закупок Prozorro.

"Было закуплено Skoda Octavia — 10 авто., Skoda Super b — 27 авто., GMC Yukon — 6 авто, из которых один – бронированный", — сообщил Українським Новинам информированный источник.

Автомобили были закуплены без тендера, со ссылкой на пункт 6,2 порядка закупки товаров и услуг ДК "Газ Украины", который предусматривает, что по решению правления "Нафтогаза" они могут проводится без предусмотренных этим же порядком тендерных процедур.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства, данные автомобили были закуплены по поручению НАК "Нафтогаз Украины" по предложению филиала "Нефтегазобслуживание". Именно данный филиал должен был определить технические характеристики автомобилей, в том числе и бронированного.

На момент написания материала информация не было подтверждена или опровергнута.

Также "Нафтегаз" поручил "Газу Украины" внести необходимые изменения в свой финплан, чтобы осуществить эти закупки.

НАК "Нафтогаз Украины" принял такое решение на основании подпункта 4 пункта 88 своего устава, который предусматривает, что к компетенции правления относится решение вопросов управления юридическими лицами, акционерами (учредителем) которых является компания, а также филиалами, представительствами, другими обособленными подразделениями.

motortrend.com Автомобиль GMC Yukon

Шито-крыто

В 2016 году украинское общество возмутила новость о том, что НАК "Нафтогаз Украины" собирается купить бронированный Mercedes за 5 млн грн. Дочернее предприятие "Нафтогаза" – "Нафтогазобслуговування" – с помощью платформы публичных закупок Prozorro объявило тендер на покупку бронированного Mercedes Benz S600 GUARD, заявив цену в 5,1 млн грн. "Нафтогазу" пришлось публично объяснять необходимость этой покупки: бронированный Mercedes предназначается главе правления акционерного общества Андрею Коболеву. Как заявили в пресс-службе, этот автомобиль необходим для обеспечения его безопасности перед разбирательством с российским "Газпромом". Из-за широкого резонанса в украинском обществе "Нафтогаз" отказался от покупки Mercedes. Теперь же закупку авто, видимо, решили провести по-тихому, чтобы не светиться на сайте публичных закупок.

Цинизм зашкаливает

Казалось бы, в закупке автомобилей на 39 млн долларов нет ничего предосудительного: по данным министерства экономического развития и торговли Украины, в 2016 году НАК "Нафтогаз Украина" стала самой прибыльной компанией. Ее чистая прибыль составила 26,5 млрд грн против чистого убытка 27,7 млрд грн в 2015 г. Вот только деньги эти были получены не за счет технических инноваций — их обеспечили монополисту украинцы, вынужденные платить за газ по заоблачным ценам.

Читайте также: Дорогой ты наш: соцсети об автомобильных миллионах "Нафтогаза"

Высокая прибыль не помешала "Нафтогазу" обратиться в суд и требовать от государства компенсации за поставки природного газа к называемой специальной цене. Нафтогаз" просил суд признать бездеятельность правительства противоправной и обязать определить источники и механизм компенсации. Суд принял сторону монополиста.

Правда в Кабмине заявили, что "нынешний уровень прибыли "Нафтогаза" делает невозможным выплату любой компенсации компании за поставки природного газа населению по так называемой специальной цене".

Непомерные аппетиты "Нафтогаза"

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентина Землянского, вопрос, почему автомобили закуплены без тендера, следует адресовать к НАБУ или Генеральной прокуратуре.

“Это чистой воды манипуляция, потому что НАК показывает убыточность поставок газу населению за счет роста операционных расходов. А в число этих операционных расходов, судя по всему и вошла покупка данных автомобилей. Естественно, что никакие тарифы не покроют растущие аппетиты руководителей НАК "Нафтогаз Украины". Это повод для Генпрокуратуры разобраться с реформами "Нафтогаза", в том числе и с реформой автомобильного парка НАК", — сказал Землянский РИА Новости Украина, добавив, что вся эта история закончится "по Шкиряку" — "повоняют и перестанут". — Когда ты становишься на руководящую должность, тебе становится абсолютно наплевать на мнение общества, и на мнение Генпрокуратуры в том числе".

Все хотят ездить красиво

Но и ГПУ, к которой апеллирует эксперт, сама скупает роскошные авто, правда, делает это в рамках закона. В конце августа ГПУ устроила несколько аукционов на закупку служебных автомобилей. Примечательно, что в тендере указаны авто приемиум сегмента, стоимость которых для обычных украинцев заоблачная. Суммарно, на авто решили выделить 12,3 млн гривен. По итогу тендера, компания которая предложила наиболее низкую цену, готова предоставить на 11,83 млн гривен 17 автомобилей — две Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн и 15 черных автомобилей Toyota Corolla 6 CVT Style по 619 тыс грн.

А в 2016 году Генпрокуратура уже потратила 5 млн грн на покупку двух Toyota Camry, трех Toyota Corolla и одного Volkswagen T6 Caravelle.

Ущерб бюджету

Стоит напомнить, что в январе этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту злоупотреблений должностными лицами при закупке для Национальной полиции гибридных внедорожников Mitsubishi Outlander на сумму почти миллиард гривен. Речь идет о скандальной закупке гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV на сумму 958,4 млн гривен, которую Национальная полиция Украина провела в конце 2016 года.

Закупка проводилась по переговорной процедуре у одного поставщика ООО "НИКО Диамант" — фирмы экс-партнера министра юстиции Павла Петренко, одного из ближайших соратников лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка. За 635 авто МВД переплатило четверть миллиарда.

Красиво жить не запретишь

Мало кто помнит сейчас, что во время первого заседания новоназначенного правительства Яценюка, которое проходило сразу же после смены власти в Украине в марте 2014 года, из двора Кабинета министров исчезли все дорогущие авто, близкие сердцу и седалищу "преступной власти". Двор здания правительства был заполнен бюджетными "Шкодами" и "Ланосами", а один из министров, скромно потупив взор, рассказал, что прибыл на заседание на метро. Пришедшие к власти "революционеры" тогда заявляли, что жизнь в стране отныне кардинально изменится. результаты этих обещаний вы видим уже сейчас.