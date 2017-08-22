Юрист: в бедной Украине чиновники не могут получать миллионы

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

По миллиону гривен зарплаты получили восемь чиновников Министерства юстиции за один месяц работы. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос организации "Слово и Дело".

В распоряжение журналистов попал документ Минюста, в котором указаны зарплаты руководства Департамента государственной исполнительной службы. Больше всего из этого списка получил главный государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений департамента госисполнительной службы Минюста Иван Нещадим – 8,862 миллиона гривен.

Насколько справедливы зарплаты чиновников, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

(текст публикуется на языке оригинала)

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У Мін'юсті кажуть, що оприлюднені мільйони — це частина винагород за виконану роботу, тобто від того, скільки чиновник стягнув на користь держави, він отримує певний відсоток. Чи може державний службовець отримувати відсотки з державних грошей?

– Дійсно, це така специфічна форма винагороди, яка не зовсім підпадає під визначення зарплати, тому що це нібито частина стягненого боргу.

Але водночас виникає питання, чому нараховуються такі великі суми за виконання публічних функцій? Адже це не приватне майно людини, а лише її посада, державна функція. По-друге, чому отримують свій відсоток ті, хто є просто керівниками державних виконавців? Це данина чи яка правова природа цього додаткового відрахування?

Є інспектор, що стягнув податки. Виходить, що інспектору шматочок, а потім і керівництву?

– Це абсолютно прямо врегульовано постановою від 2016-го року. Також виникає питання, чому не залежить винагорода від кількості вчинених виконавчих дій?

Там лише говориться про суму боргу, але невідомо, скільки людина зробила для того, щоб стягнути, і взагалі, такі випадки виглядають дуже кричуще несправедливими, тому що розрив в оплаті праці в Україні критичний. Він складає 44 рази між найменш оплачуваними і найбільш оплачуваними професіями.

Окрім того, відзначу, що в усіх країнах, які для порівняння наводить Мінюст, де теж нібито є така система стимулювання, там судові рішення виконуються значно швидше, на це потрібно менше днів, як показує дослідження Doing Business за минулий рік.

Яка буде статистика нова, це ми вже побачимо у листопаді, коли буде обнародуване нове дослідження Doing Business, чи змінилась ситуація для підприємців, для простих громадян. Поки що ніхто з громадян не відчуває різких змін. Суди працюють дуже довго, суддів не вистачає. Звичайні громадяни зараз отримують найменшу зарплату в Європі. Такі бонуси – несправедливі.

Якщо службовець, знаючи, що отримає велику нагороду, стягнув необхідну кількість податків, а не взяв хабара, це добре?

– Тим не менше, британські дослідники констатують, що розрив в оплаті плати веде до негативних соціальних наслідків: до плинності кадрів, до нижчої самооцінки інших державних службовців і це не нормальна ситуація.

Тому потрібно поставити верхню межу тій винагороді, а, по-друге, впровадьте агресивну шкалу оподаткування, щоб всі люди платили належні європейські податки.

Вище якої суми держслужбовець не може отримувати? Чи є межа?

— На жаль, у нас є межа, з якої може сплачуватись ЄСВ. Державний службовець платить ЄСВ лише з 42-ох тисяч гривень. Ось найбільша сума. А решта з мільйона піде фактично без оподаткування ЄСВ, і дуже цікавий факт, що дуже мало жінок в цьому списку. Можливо, це теж вказує на тенденцію в розриві між чоловіками і жінками в розмірі зарплат.

Жінок там двоє з восьми людей, які отримують мільйонні заробітки. Це теж показово.

Наприклад, якщо виконали рішень на мільйон гривень, а за певний час буде вирок повернути цю суму. Службовці змушені будуть кошти повертати?

– Напевно, все ж таки, там йдеться про стягнення за рішеннями, що вступили в законну силу. Тому я таки ризики не вважаю за реальні, але є інша небезпека, коли державні виконавці будуть братись лише за хлібні справи, які обіцяють мільйонні прибутки, мільйонні доходи.

Приміром, за трудові спори про поновлення на роботі, якщо там немає якоїсь величезної суми компенсації за вимушений прогул, вони не будуть братись. Так само за справи інформаційні та інші справи правозахисного плану вони братись не будуть.

Це підстава для росту корупції?

– Безперечно, вибірковість таку не можна виключати і впроваджується там автоматизація, але ця система об’єктивно стимулює до того, щоб братись за хлібні справи, а інші відкладати з формальних причин.

Корупцію подолає загальне зростання заробітних плат для всіх чиновників, для всіх лікарів і для пожежників, які сьогодні в Києві рятують місто від пожеж. От для цих людей теж потрібно подумати про гідний заробіток.

Якщо дивитись на отриманий список від Мін'юсту, головний державний виконавець отримав більше за директора департаменту…

– Мабуть, це пояснюється тим, що все ж таки державний виконавець отримує більше, ніж його безпосередній керівник. Державний виконавець отримує 2% стягнутого боргу, а керівник 0,5%, половину відсотка. Можливо, в цьому можна шукати арифметичне вирішення.

Що говорить закон про державну службу? Якимось чином можна обмежити Мін'юст, щоби надалі такої кричущої різниці не спостерігалось?

– Безумовно. Європейський досвід каже, що це цілком реально. Весь світ зараз йде шляхом обмеження надзвичайних бонусів менеджменту як в публічному секторі, так і в приватному і встановлюється співвідношення між мінімальними і максимальними окладами.

Це можна було б організувати на рівні галузевої угоди, коли, з одного боку, профспілка, з іншого міністерство виступає, і вони узгоджують якесь нормальне співвідношення. Наскільки мені відомо, Мінюст не укладав таких галузевих угод, які б обмежували заробітки.

Плюс, підкреслимо, що за своєю правовою природою ця винагорода – це не зовсім оклад чи зарплата.

Який сенс Мін'юсту оприлюднювати це?

– Вони не мали права не розкривати інформацію, тому що згідно з законом про доступ до публічної інформації, використання бюджетних коштів має оприлюднюватися.

Відзначимо, що ці кошти є саме бюджетними, а не коштами юридичних чи фізичних осіб, тому що кошти потрапляють до державного бюджету у вигляді виконавчого збору, а потім з цих коштів перераховуються назад державному виконавцю у вигляді винагороди. Тому це бюджетні кошти, за які обов’язково слід звітуватись.

Такі зарплати і в інших відомствах, ймовірно?

– Взагалі не можна сказати, що після запровадження високих доходів у певних секторах всі ці органи почали працювати більш прозоро. Ми не знаємо умов багатьох контрактів, тому що саме ці організації не оприлюднювали повний текст контрактів з менеджерами великих компаній.

Лише у запитах ми це зможемо отримати. Але немає такої тенденції превентивної, щоб міністерство само прагнуло розкрити всі карти до того, як воно отримає запит і показати, на що, дійсно, витрачаються кошти.

Я думаю, що якби не було цього запиту і не було б ініціативи Мінюсту про обмеження максимальної суми, яку може отримати державний виконавець. Я думаю, що якщо буде суспільний тиск, то це питання буде врегульоване і співвідношення з мінімальним окладом, можливо, буде встановлено справедливо.

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли.

Напомним, Украина не сможет оплачивать внешние долговые обязательства только за счет госбюджета, отметил в эфире "ГС" доктор экономических наук Алексей Плотников.