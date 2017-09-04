Призрак досрочных выборов бродит вокруг ВР

РИА Новости Украина

Призрак бродит по Украине — призрак досрочных выборов… Его прозрачный силуэт маячит за любым появившимся в медиапространстве событием или информацией, вызывая всеобщее понимание: люди, партии, политики, правительство, Президент, страну ведут перманентную предвыборную кампанию, хотя день выборов никем не обозначен, пишет Элла Алыбина.

Да и кто ж его назначит? Президент на этот шаг не пойдет никогда. Петр Алексеевич сам себе уже отмерил второй срок и полным ходом идет к своей цели: здесь и выстроенная под Президента вертикаль власти, и непрекращающаяся ротация фигур в законодательных и исполнительных органах с целью замены неугодных на лояльных. И даже посягновение на Конституцию в некоторых местах.

Железная воля и целеустремленность, заставляющие рыхлое тело гаранта волнообразно сотрясаться и по-актерски трепетать. Первый украинский Президент, говорящий по-английски. Нам, конечно же, от этого ни тепло, ни холодно, но это мы понимаем только сегодня. А вчера — он кого-то из нас этим подкупал. Торгаш, вайшья, которые бывшими не бывают, с всепобеждающей жаждой власти и желанием быть брамином. Он — наша плоть и кровь, вобравший в себя черты множества национальностей и приверженность уставам многих партий, и «поперед за всэ» — натуральный, матерый украинец, продукт эволюции украинского общества.

Перерождение вчерашнего "совка" в гражданина независимой Украины

Эволюция украинского общества как перерождение вчерашнего "совка" в гражданина независимой Украины легко иллюстрируется двумя законами. Первый — Закон о статусе народных депутатов в СССР от 21 декабря 1989 года. Второй — Закон Украины "Про статус народного депутата Украины" от 21 ноября 1992 года.

Наше прозрение наступит, когда дочитаем до описания льгот, компенсаций и прочих "пряников сладких", прописанных для себя любимых. И тогда, дорогой читатель, вы поймете, что советские депутаты были просто ангелами-бессребрениками.

Вы увидите, что уже тогда первые депутаты независимой Украины, эти дяди и тети в дешевых узких рубашках, в костюмах фабрики "Октябрь", едва сделав первый шаг к независимому государству, тут же дико позаботились о себе, любимых. Видимо, именно тогда начался отрыв от народа и дан низкий старт к будущим бешеным деньгам, роскоши и всему, что связано с элитным статусом.

Знаменитая фраза Леонида Кравчука, еще одного умельца надурницу распродавать госсобственность направо и налево, что "украинский парламент — это самый большой торговый дом", на долгие годы вперёд стала определять тренд развития нашей украинской власти.

Кроме осознания постоянно приближающихся выборов, все давно понимают — в парламент идут исключительно ради собственного обогащения. Если можешь заплатить приблизительно десятку миллионов "зелени" за место, то добро пожаловать на борт. А потом, естественно, приходится отбивать вложенные средства, сессия за сессией. Не для народного блага, а для лоббирования корпораций. И чтобы не в ноль, не в минус, а в жирный плюс.

Только представьте себе, для этого, в основном, и произносятся патриотические речи, закупаются эфиры на ТВ и появляются фото на билбордах. Институт народного депутатства практически профанировался в Украине. Мы просто щедро оплачиваем преступную деятельность профессиональных воров и барыг.

Мой дорогой читатель может мне возразить, что есть депутаты, которые приходят в парламент с убеждениями. В этой связи хочется вспомнить казака Гаврилюка, практически фольклорного персонажа Верховной Рады, который неоднократно жаловался в интервью, что членов его фракции соблазняют миллионом за голосование, а ему не предлагают, потому что, как он сам выразился, "думают, что я — дебил, что я и так, бесплатно, проголосую". Чувствовалось, что это для казака — крик души.

С другой стороны, точно также все понимают, что при существующих раскладах в Украине никогда не будет честных выборов. Мы очутились в порочном замкнутом круге. Сегодня олигархи почти полностью, на 85% контролируют основные информационные источники. И Порошенко — в их числе.

Любой другой кандидат, не из системы, просто не сможет выбиться из толпы, не сможет стать известным. А как за него проголосует массовый украинский избиратель, если люди его почти не знают? Вот и получается — выигрывают только свои. И все украинские президенты были людьми системы. Поэтому, кого бы не избирали — всегда становилось хуже. База-то сокращается, а аппетиты растут. Нельзя воровать с издержек, только с прибыли. А для получения прибыли надо трудиться. Отсюда вечный девиз украинских выборов: "С каждым разом будет только хуже".

За спиной украинской верхушки стоит Путин

В Украине есть все основания для протестов. Обесценивание гривны в 3 раза, субсидии как гигантский отсос народных денег из бюджета непосредственно в карманы олигархов, дутые коммунальные тарифы, тотальное обнищание, реальная безработица, билингвические дети, не знающие ни русского, ни украинского, президентские оффшоры, банальный вывод денег из «Приватбанка» и, в качестве апофеоза, американская медсестра в кресле и с полномочиями министра.

Самое страшное, что каждый выживает за счет ближнего, отдающего последнее. Пенсионеры выбирают между хоть какой-то едой и лекарствами. Молодые семьи разваливаются, потому что выживать в одиночку и без детей легче в наше "счастливое" время.

Всем понятно, что давно пора было поставить эту власть в "угол" и отстегать по необъятной заднице. Но — нельзя. Почему? Потому что сосед уже показал, как он умеет использовать нашу внутреннюю нестабильность. И только того и дожидается, чтобы где-то в Украине возникло недовольство. При грамотном подходе любое скопление митингующих — это цель номер один для терроризма. Поэтому не можем мы рисковать. Если люди на взводе, собирают Майдан, это значит — отток патриотов из зоны АТО. Оголяем фронт — Путин в Киеве.

Хуторяне

Почему же так все предсказуемо и печально? Одной из причин является то, что у нас не выработано ощущение причастности к общему делу. Наше общество предпочитает жить по принципу "хаты с краю". Мы — хуторяне.

Почему в Европе люди живут намного лучше, чем в Украине? Если коротко, европейцы привыкли заботиться об общем благе. У нас же все заканчивается забором собственного приусадебного хозяйства. По одну сторону которого чудесный дом, альпийские горки и розарий. А по другую — грязь, выбоины и окурки. Потому что внутри — свое, а снаружи — общее. Наверное, забор — это предел украинского самосознания. Вот почему по сравнению с Европой наше отношение к общему — это, конечно, форменное свинство.

Европейцы могут позволить себе наплевать на политику. Абсентеизм в Европе и Штатах связан с тем, что во-первых, от перемены партий, как правило, мало что меняется в жизни простого обывателя. Во-вторых, все не только с детства знают, что воровать плохо, но и следуют этому почти повсеместно. В-третьих, есть общественные организации, которые очень пристально следят за каждым шагом политиков, поэтому гражданам их работу дублировать бессмысленно.

В Украине ни одно из этих условий не работает. Поэтому, здесь без контроля граждан всегда будет воровство, взяточничество и разгильдяйство.

Адаптируя к современным реалиям известный лозунг, украинцам можно посоветовать: угнетаемые, объединяйтесь! Объединяйтесь, потому что по-другому просто умрёте. Вас просто затопчут в грязь поодиночке, как это делалось и делается веками.

Общественность состоит из конкретных лиц. Иначе это просто воздух, обманка, философская категория. Для того, чтобы Украина была успешной, придется объединяться.

Вам не нравится действующая власть? Хотите, чтобы она росла над собой? Ведите среди нее разъяснительную работу. А для того, чтобы ваш голос услышали, нужен коллектив. Потому что одиночек в этой стране власть не видит и не слышит. Даже если их десятки миллионов.

"Убить дракона"

А теперь о самом грустном. Украинский чиновник, депутат, президент — это не "он". Это "я". "Я", у которого оказалось больше возможностей, больше удачи, или, скорее, богаче и круче семья. Ну и больше хитрости и наглости, но меньше совести и ответственности. И мыслит он нашими привычными категориями. Поэтому, дорвавшись до корыта с деньгами, бешено гребет под себя.

Но надо иметь мужество и честность сознаться себе самим: на его месте мы поступили бы точно также. Хапали бы для себя, для детей, для внуков, для правнуков, для жен и любовниц, на черный день. Сколько бы хватало сил, столько бы и хапали, хапали пока в состоянии.

Поэтому можете собирать пятьдесят созывов депутатов, выбирать кого угодно в президенты — ничего не поменяется. Власти смотрели, смотрят и будут смотреть на бюджет и на западные кредиты как на собственный карман.

Украинцы готовы понимать друг друга и заниматься общей деятельностью, если в основе такой деятельности лежит личный козырный интерес. Там, где дело касается сладкого, можно встретить просто чудеса взаимовыручки, партнерства и настоящей братской любви. И плечо подставят, и с нар вытащат, и на поруки возьмут. Но только в рамках "договорнячка-междусобойчика". На всех остальных, за пределами ложи избранных, эти правила не распространяются. Увы.

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Слышала мнение, что во властных кабинетах "пороблэно"… Над этим мнением можно сколько угодно смеяться, но суть явления оно отражает верно. Можно привести во власть каких угодно прекрасных людей, уверена, что будет то же, что стало с большинством общественников и активистов, вошедших в украинскую власть на волне Майдана. Они вроде пришли "убить дракона", а на наших с вами глазах покрылись чешуёй, отрастили хвост и так и норовят обжечь народ-кормилец пламенем из огнедышащей пасти.