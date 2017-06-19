Садовый уходит от проблем с мусором из-за выборов - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку. Таким образом он протестует против ситуации, которая сложилась вокруг львовского мусора. Ситуация с бытовыми отходами в этом городе критическая.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова повторно попросила президента и Кабинет министров ввести в городе режим чрезвычайного экологического состояния. Как сообщается на сайте горсовета, Львову некуда вывозить 8,5 тонн мусора.

Премьер Владимир Гройсман публично попросил представителей местного самоуправления откликнуться на просьбу мэра Львова Андрея Садового. Также премьер сказал, что готов выделить 50 миллионов гривен из резервного фонда Кабмина на обустройство нового мусорного полигона.

Политические игры на мусоре прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи перевела заява Олега Березюка тему зі сміттям в політичну площину?

— Я думаю, це питання вже і раніше було в політичній площині. Фактично сміттєвий фактор призвів до різкого падіння всеукраїнського президентського рейтингу пана Садового. А теперішні дії львівського очільника і безпосередньо його команди свідчать про те, що Садовий вже розуміє, напевно, що є проблема з його президентськими амбіціями. Він просто перекидає свою відповідальність і всі можливі негативні наслідки, від цього що відбувається, на центральну владу.

Ви не виглядає пропозиція виділити гроші на облаштування сміттєзвалища, як відтермінування цього питання?

— Питання по суті не вирішується. До вирішення по суті далеко, але теперішня така, скажімо, інформаційна атака за останній тиждень трішки більше пана Садового по питанні сміття, свідчить про те, що є бажання, очевидно, львівської влади не скільки вирішити дану проблему, а перш за все на порядок денний вийшло питання того, як негативні наслідки того, що відбувається, як політичні наслідки, які призводять до падіння рівня підтримки рейтингу, перекинути зі Львова в тому числі на центральну владу. І складається ситуація парадоксальна настільки, що через політичний чинник львівська влада може бути найбільш менш зацікавленою у вирішенні цього сміттєвого питання, якщо вдасться звинуватити у всьому центральну владу. Питання, правда, з чисто такої політтехнологічної точки зору. Дивно що це не було зроблено відразу, на старті всієї цієї історії, якщо справді були питання, проблеми з блокуванням і небажанням вирішувати питання львівського сміття, які в принципі не тільки у компетенції Львова, звичайно, враховуючи ситуацію з Грибовицьким сміттєзвалищем, займав більш м'яку позицію. І це в принципі спрацювало проти нього. Очевидно, зараз вже змінена ситуація. Я вважаю, що винні обидві сторони. Просто фактор сміття став таким фактором, де кожен намагається понизити рейтинг один одного, а ситуація не вирішується.

Чи можна проводити паралелі з майбутніми президентськими виборами?

— Звичайно, рейтинг Садового вже доволі низький. На даному етапі його можна ще спробувати реанімувати, але ми пригадаємо, буквально рік-півтора тому Андрій Садовий був одним з ключових претендентів на президентське крісло, за даними цілої низки авторитетних досліджень. Зараз ситуація кардинально змінюється і фактично втрачати особливо нічого. І очевидно, зараз є спроба зробити, щоб і інші крупні гравці політичні потерпіли від ситуації зі сміттям. І тут така напівправда: з одного боку справді потрібно вирішувати питання центральної влади, з іншого боку, напевно не потрібно виносити це на повну політику, а дедалі більше ми бачимо політики, а не господарства в цьому, в цій історії.

Сміттєве питання нанівець зводить політичне майбутнє Садового?

— Тут питання не просте, бо все ж таки у Львові у нього є підтримка і певний процент 3-5%. Просто говорити про президентські вибори, про шанси, про ймовірність, можна, скажімо, правильно і коректно, це якби вибори відбулися у найближчий час, найближчий місяць-два. То звичайно у Садового шансів практично немає. Але як ця ситуація відбуватиметься через рік-півтора? Складно буде з неї вийти, але шанси напевно все ж таки залишаються. Це можливо є спроба реанімувати не лише президентські амбіції, але і підвищити рівень довіри у Львові, який хоча і залишається на високому рівні, але не є тим, який був раніше. Тут ми можемо пригадати, що "Самопоміч" на початку року вже тримала ініціативу в інформаційному полі і це в принципі сприяло самій партії і десь Садовому, це питання блокади, яке може сприйматися неоднозначно, але вона знайшла підтримку в цій частині виборців, до яких апелювала "Самопоміч". Тому, очевидно, буде ще не одна спроба таким чином себе на політичному плаву втримати, тому в перспективі дворічній я би повністю не списував Садового, хоча відновити його рейтинг для перемоги буде надзвичайно складно. Якщо вдасться зараз зробити винним у цьому прем'єра чи президента, це додасть балів Садовому, хоча не відновить автоматично за два-три місяці попередні позиції, але може дати якісь певні тенденції до росту.

В чому є впевненість, що ці спроби вдасться реалізувати в майбутньому?

— Тому що досі Садовий насправді паралельно звинувачуючи владу, він намагався знайти певні компроміси. Тобто така напівісторія була. Насправді намагалися вирішити питання хоч якось, через економічні та господарчі механізми. А зараз все виглядає просто на політичний певний шантаж і на те, що вже вичерпано бажання і можливо навіть змога вирішувати це питання на рівні господарства. Садовий пішов ва-банк. І ймовірно, за даними навіть блокуватиме, не фізично, але за допомогою політичних рішень різних, вивезення сміття і взагалі вирішення цієї проблеми. Тобто шантажуватиме центр, щоб вирішити питання миттєво, і в той же час перекинути відповідальність.

У президента вдається дистанціюватися від цього?

— Для пана Гройсмана більше перспективи в цій історії. Його заяви звучали логічніше. Але побачимо, знову ж таки, в розвитку подій, тому що негатив до діяльності прем'єра є загалом. Тобто рівень довіри в суспільстві до влади теж дуже низький. Тому ці фактори, якщо вдасться звести цю всю історію ставлення цілком до влади, центральної, з боку громадян, то це може спрацювати негативно проти Гройсмана. Тому я думаю, звідси є його бажання якомога швидше, принаймні в публічній площині, зробити вигляд, що він вирішує це питання і вирішити його.

Тобто ось тут зараз будуть просто не правдою бити, а емоціями з боку населення?

— Звичайно, і пан Гройсман на даному етапі, думаю, чітко це усвідомлює. Це видно по заявах, що питання львівського сміття є не менш ризикованим для його політичних амбіцій, політичних рейтингів, як і для пана Садового. Тому буде дедалі більше спроб з боку центральної влади — вирішувати питання, а з боку міської влади — навпаки відсторонюватися від його вирішення, перекидати частково відповідальність на пана Гройсмана. Звичайно, якби Садовий робив це все на початку всієї цієї історії, ми б напевно мали зовсім інший розвиток подій зараз і пік конфлікту ми б вже пережили і знайшли б якийсь вихід з цієї ситуації.

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Ранее директор КП "Киевкоммунсервис" Евгений Русин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что правоохранители должны проверять перевозчиков мусора на наличие договоров с полигонами.

А директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.