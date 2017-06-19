Во Львове скопилось более 8 тонн "невыездного" мусора

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КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Во Львове на сегодняшний день накопилось уже более 8,5 тонн отходов, которые некуда вывозить, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"На сегодня во Львове есть более 8,5 тыс тонн ТБО (твердых бытовых отходов — Ред.), которые некуда вывезти. Ситуация критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова. Для утилизации накопленного мусора необходимо 850 единиц специализированной техники. И это все в условиях умышленно заблокированных для г. Львова полигонов ТБО по всей Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ухудшением ситуации по утилизации твердых бытовых отходов в понедельник, 19 июня, состоится внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как сообщалось, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.

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На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.