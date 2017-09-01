Цена на автогаз взлетела к небесам: выиграли олигархи и политики

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Неудачная альтернатива бензина

Последние три года, когда цена на бензин стала заоблачной и невыгодной, владельцев машин спасал сжиженный газ, который был более, чем в два раза дешевле бензина. Владельцы такси, маршруток, автобусов и грузовиков массово устанавливали себе газобаллонное оборудование (ГБО), расходуя на эти цели 7-12 тысяч гривен, надеясь вскоре отбить эти затраты с помощью более дешевого топлива.

Однако с середины августа до конца месяца цена на сжиженный газ подскочила на 5 грн — с 11 до 17 грн за литр. Если такие цены установятся на долгий срок, то затраты на установку ГБО не окупятся и автовладельцы влетят "в копеечку". Все свои затраты бизнесмены перенесут, как всегда, на население. Как следствие, в ближайшее время могут подскочить цены на пассажирские и грузовые перевозки, услуги такси, а также продукты питания (их доставка в розничные точки составляет около 5% себестоимости товара). По прогнозам экспертов, тарифы на пассажирские перевозки в ближайшее время могут подскочить на 20-25%, если цены на газ не откатятся обратно. Подобное подорожание станет очередным "приятным" сюрпризом для миллионов граждан, которых и так осенью ожидает очередное повышение цен на "коммуналку", продукты питания и медикаменты.

Объективный фактор или ценовой сговор?

Массовый переход на сжиженный газ привел к стремительному росту его потребления, и как следствие, его дефициту. Так, потребление сжиженного газа в Украине за три года выросло в полтора раза – до 1,5 млн тонн. В августе произошел пик потребления, в результате чего дефицит поставок в августе составил 30 тыс. тонн, или около 20% от ожидаемого потребления.

По словам экспертов, нехватка газа была вызвана введенными российской Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК) ограничениями на экспорт сжиженного газа (связано с ростом потребления газа внутри страны). На беду, в этот период остановились заводы в России и Беларуси, а импорт из этих стран занимает около 80% рынка сжиженного автогаза. В условиях отсутствия достаточных мощностей для хранения это вызвало серьезный дефицит.

В июне-августе 2017 года рост оптовых цен составил 98% – до 29 тыс. грн за тонну, розничных — 48%, до 16 грн/тонну, хотя ранее в апреле-начале июня цена упала с 21 тыс. грн до 14,5 тыс. грн за тонну.

Совладелец сети АЗС "КЛО" Игорь Чернявский прогнозирует увеличение импортных поставок газа в Украину, что позволит снизить цены. По его мнению, в течение недели-двух можно ожидать отката "розницы" до 14 грн/л с пиковых значений в 16-17 грн/л.

Другой участник рынка — директор GT Group Владислав Колодяжный считает, что стабилизация рынка произойдет к концу сентября — началу октября, а зимой цены на рынке будут примерно такими же, как и год назад.

Однако в правительстве, похоже, считают, что причинами роста был все-таки, ценовой сговор. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Антимонопольному комитету (АМКУ), Государственной фискальной службе, профильным министерствам и правоохранительным органам определить причины подорожания газа для автомобилей (сжиженного) и принять меры по снижению стоимости топлива.

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"Хочу, чтобы службы, от которых это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя – рядовых граждан… Мне жаль, что премьер-министр должен лично проводить совещание и вмешиваться в ситуацию, чтобы разобраться, в то время как у нас есть специальные органы, в частности АМКУ…. Первая задача – в течение нескольких недель стабилизировать ситуацию. На 15 сентября должны получить другую ценовую картинку на рынке сжиженного газа", – заявил глава Кабмина Владимир Гройсман.

Однако по мнению энергетических экспертов, данное повышение больше носит объективный характер, чем характер сговора.

"Мы процентов на 75% зависим от импорта. К сожалению, достаточных мощностей для производства сжиженного газа у нас нет. Поэтому мы возим из Казахстана, из России, Румынии, других стран Евросоюза. На рынке работает много поставщиков. Да за последние полгода произошли определенные процессы по концентрации, однако нельзя сказать, что там остался монополист, который зарубил всех конкурентов. Создался дефицит не только в Украине, но и в других странах, часть заводов закрылась на ремонт. Начиная с апреля цены росли во всем мире. К сожалению, логистика поставок у нас не отработана, у наших трейдеров нет мощностей по хранению, а если они не могут его хранить, то они заложат расходы в тариф. Все работают с колес, запасов нет. Создался дефицит, цены полезли вверх. Почему трейдеры должны выполнять волю премьер-министра?", — заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Кто выиграл от ажиотажа

Сложившийся в августе ажиотаж на рынке сжиженного газа сделал этот рынок суперприбыльным. По словам Чернявского, премия поставщиков выросла с $20-40 за тонну до $200-300. Дальнейшие поставки должны стабилизировать цену, однако сейчас продавцы сжиженного газа получают огромные доходы за счет стремительного роста цен.

Однако, кто же получает эти сверхприбыли? По мнению народного депутата от БПП Сергея Лещенко, в повышении цен на топливо заинтересована команда президента Порошенко, которая "зачищает" рынок в пользу компании Медведчука, который якобы имеет монопольное право на импорт из России и делится своими доходами с президентом.

"Это был системное наступление со стороны спецслужб, которое закончилось тем, что на трейдеров были наложены санкции со стороны Минэкономики, и это привело к тому, что рынок начал перераспределяться в интересах одного игрока. Этим игроком является Виктор Медведчук и его компания "Протон Энерджи", которая импортирует около 40% сжиженного газа… Мог ли президент не знать, что происходит со сжиженным газом? Он все прекрасно знал и это было сделано сознательно для того, чтобы создать дефицит и направить деньги в карманы украинских и российских олигархов. В результате этого мы не только убиваем конкуренцию и выводим Медведчука в лидеры, но и убиваем и без того еле выживающий бизнес. Один из трейдеров "СВГ плюс", например, посчитал свои убытки за три месяца блокады — 6 млн гривен. А другой трейдер "УкрГазПетролеум" вообще свернул работу и до сих пор счета арестованы, техника изъята, ходят проверки за проверками. А газ теперь по 17 гривен за литр", — заявил Лещенко на пресс-конференции.

Лещенко использовал ситуацию с сжиженным газом для собственного политического пиара, проведя митинг под стенами СБУ, однако так и не смог собрать на митинг много людей, несмотря на то, что лично ходил по заправкам. Оппозиционному депутату, который продолжает оставаться в президентском фракции, уже мало кто верит. Создается впечатление, что Лещенко пытается снизить народное недовольство, переведя его с Порошенко на Медведчука.

"Когда-то этот рынок контролировал Курченко и Медведчук, сейчас в свете новых решений контролируют люди, близкие к Порошенко. Поскольку они взяли под контроль рынок, то они и подняли цены. Все разговоры о том, что нам не завезли газ, где-то спрятали, что сейчас сезон, они не работают. При этом, обращаю внимание, что газ сейчас на рынке, в основном, наш, импорта очень мало. Раньше тут был Курченко, тут никто не спорит, сейчас этот газ уже контролирует Порошенко", — заявил РИА Новости Украина президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Это обычный передел рынка, который наложился на уменьшение поступлений из России, поэтому цены пошли вверх. Импорт из России действительно сократился, стали на ремонт несколько заводов, это факт. Предложение на украинском рынке уменьшилось, а спрос, наоборот не уменьшился, он постоянно увеличивается. То есть, на рыночный фактор наложился переход контроля от одних групп к другим. Это происходит в других сферах, когда окружение президента входит в чужие бизнесы", — завил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Последствия для экономики

Спрогнозировать рост цен в связи с подорожанием автогаза пока довольно трудно. Все зависит от того, сколько будет он стоить в ближайшие месяцы. Если цена не снизится, то в дальнейшем могут подорожать частные пассажирские перевозки, а также себестоимость транспортировки продуктов питания.

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"Мы ждем результаты в течение 2-3 недель и уже во второй половине сентября поставили задачу, уверен, что она будет выполнена, о снижении цены на сжиженный газ и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушения, если соответствующие факты будут установлены", — заявил президент Петр Порошенко.

Судьба автогаза в дальнейшем целиком и полностью зависит от действий власти. Если государство в этом сфере не будет вмешиваться в ситуацию, то импортеры смогут насытить рынок и цена откатится назад или стабилизируется. Однако если власть начнет вновь бороться с ветряными мельницами, запрещать импорт автогаза из РФ и Беларуси, запустит на предприятия силовиков, то газ может или исчезнуть, превратившись в дефицитный товар, или подорожать еще больше, поравнявшись с ценами на бензин.