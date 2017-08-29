Депутат объяснил подорожание сжиженного газа в Украине давлением СБУ

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Подорожание сжиженного газа, который используется в качестве автомобильного топлива, в Украине обусловлено давлением СБУ на трейдеров — такое мнение высказал депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"Именно СБУ стояла за блокированием целых эшелонов сжиженного газа начиная с ноября по март прошлого года… Это привело к тому, что на три с половиной месяца остановился весь этот бизнес, компании теряли оборотные средства, рынки и т. д. Это было системное наступление спецслужбы, которое закончилось тем, что на трейдеров были наложены санкции со стороны Минэкономразвития, рынок начал перераспределяться в интересах одного игрока", — заявил Лещенко, которого во вторник цитирует агентство УНИАН.

По его словам, такие действия спецслужбы были в интересах представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

Ранее Минэкономики Украины заявило, что в течение последних нескольких недель в Украине подорожал сжиженный газ. Украинские производители сжиженного газа — компании "Укргаздобыча", "Укрнафта", "Укртатнафта" и частные компании — покрывают не более 20% потребностей рынка. Остальное Украина импортирует из России, Белоруссии, Казахстана и других стран. В министерстве отметили, что "ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефицита… это повлияло на цену". Первый вице-премьер Украины — глава Минэкономики Степан Кубив поручил профильным ведомствам проанализировать ситуацию на рынке сниженного газа Украины.