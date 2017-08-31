Подорожание автогаза. Якубин: депутаты отстаивают интересы олигархов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко высказал уверенность, что в середине сентября цены на сжиженный газ стабилизируются и, возможно, пойдут вниз — для чего в Украине нужно наладить собственное производство этого топлива.

Кстати, с аналогичным требованием — снизить цены на газ до 15 сентября выступил ранее и премьер-министр Владимир Гройсман. Он потребовал от Антимонопольного комитета и ГФС расследовать факт повышения цены и наказать виновных.

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Почему вопрос цены газа на АЗС настолько заполитизирован, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Алексей Якубин.

Не поздновато ли решили все кому не лень вмешаться — и премьер, и президент, и народные депутаты?

- Я думаю, что это связано с борьбой за рейтинги, на самом деле. То есть то, что у нас политики начали комментировать ситуацию с повышением цены на автогаз, очень странно на фоне молчания, например, части тех же политиков, например, по поводу возрастания цен, например, на коммунальные услуги и т. д. Мне кажется, что сейчас просто-напросто эта тема оказалась удачной попыткой пропиариться и показать, что вот, видите, вот мы все заботимся о благе народа, вот такая проблема, растет цена, а мы сейчас будем пытаться ее снизить, потому что это монополия и т. д. То есть на самом деле, мне кажется, такой стройный ряд заявлений говорит о том, что, действительно, у нас готовятся к горячей осени, если политики начали так активно включаться в процесс борьбы за собственный рейтинг, начиная от президента и заканчивая народными депутатами.

Одни политики обвиняют в сговоре высшее руководство государства с трейдерами, премьер говорит о некой диверсии, которая против украинского рынка, против Украины в данном случае совершается, кем, не уточняет. Президент вообще говорит о том, что высокие цены на газ — это гибридная война. Достаточно ли убедительные обоснования находят политики?

Мне кажется, что мы к этой риторике уже давно привыкли, и у нас вот такой риторикой часто ключевые политики прикрывают на самом деле собственную бездеятельность, длительную бездеятельность в тех или иных сферах. И, соответственно, появляется такая риторика — кто виноват. Вот у нас сразу назначают, кто виноват — гибридная агрессия и сговор, и т.д. На самом деле очевидно, что во многом здесь лежит вина в русле тех политиков, которые делают такие заявления. Но они хотят с себя снять обвинения. Они хотят с себя снять намеки о том, что именно их политика, связанная с, допустим, если мы говорим об автогазе, очевидно, что одну из ключевых ролей здесь действительно играет Россия, и экспорт оттуда сырья. Сейчас мы видим, есть контрсанкции, вот такой режим санкций. И, соответственно, получается, что это все отыгрывается и на вот этой ценовой политике. Но политики наши, еще раз подчеркну, это не признают. Им выгодно говорить о том, что кто-то другой виноват, а не они и не их действия.

Осенью, с наступлением политического сезона, вроде как цена должна нормализоваться. Будет ли эта тема еще актуальна, чтобы будоражить общество?

- Мне вообще такое включение части народных депутатов, скорее, напоминает такую борьбу отдельных групп за влияние на эту сферу. То есть вроде бы это прикрывается, конечно, общественными интересами, но мне это, скорее, напоминает такую вот своеобразную лоббистскую, борьбу по поводу, попытка под отдельных олигархов подстроить этот рынок. Будет ли осенью эта тема подниматься? Я думаю, что на самом деле сама по себе она, очевидно, не будет просто так работать. Она будет работать в какой-то сумме других тем. Я, например, не исключаю, что она будет дальше подключена к теме возвращения того же Саакашвили, то есть она будет работать на самом деле в сумме разных тем и будет подниматься. А не просто сама по себе, очевидно.

А заявление президента о том, что мы создадим собственное производство газа, это просто тоже политическая риторика, о которой через месяц никто не вспомнит, или все-таки будут далее пытаться каким-то образом увеличить самостоятельность Украины на этом рынке? РИА Новости Украина Евгений Котенко Якубин о цене на газ и ущербной логике

- Ключевой вопрос — откуда брать нам сырье? Потому что, условно даже представим себе, что мы будем это экспортировать из стран Азии, например, из стран Ближнего Востока. Но у нас нет для этого необходимой логистики, необходимых терминалов. То есть в любом случае это не дело нескольких месяцев даже. Мне кажется, что пока что это просто риторическая фигура, у нас президент часто любит говорить, что это будет дело чести, и мы это будем делать. Но а в итоге мы видим, что это была просто риторическая фигура в тот момент. Дальше часто не следует каких-то действий в этом направлении.

А не будет ли это удобным поводом для дальнейшего передела рынка? Учитывая количество людей, которые заправляются автогазом, рынок достаточно перспективный.

— Уже было несколько попыток, насколько я понимаю, зайти на этот рынок и сделать передел на этом рынке. Я думаю, что вполне может быть, что это, действительно, может быть так использовано отчасти. Но опять-таки ключевая здесь проблема все равно, откуда доставлять этот автогаз. Потому что во многом еще эта ситуация, которая сложилась, она еще связана с ремонтом части заводов в Беларуси, которые нам традиционно поставляли автогаз, и потому я думаю, что какие-то попытки будут завести новых игроков, но мне, честно говоря, сложно представить, как это со стороны власти будет оформлено, чтобы закрепить здесь какую-то монополию. Потому что все равно нужны источники поставок, а ключевые источники поставок на данный момент — это Россия.

Какие именно олигархические группы могут быть заинтересованы в заходе на этот рынок? Ранее говорили от группе Григоришина.

- Я не исключаю, что именно вот эта группа, возможно, заинтересована в заходе на этот рынок. И именно поэтому эти депутаты, потому что мы видим, что они так активно пиарятся именно на этой теме, что они заинтересованы сейчас в том, чтобы раскачать эту тему, показать вроде бы общественный вред от этой темы для широкой публики. А в итоге, постараться провести выгодные им изменения в этой теме, и в том числе, возможно, даже выгодных трейдеров завести на эту тему и обеспечить им некую монополию на этом рынке. Но опять-таки, на фоне такого молчания по поводу цены на газ для населения, это выглядит на самом деле очень цинично. Когда у нас они обеспокоились ценой на автогаз, которая на самом деле возросла даже не в разы, а вот ценой, например, на газ для населения, тут у нас такое молчание среди вот этой группы.

Многие политики обвинили АМКУ в определенном бездействии. Станет ли эта тема поводом для того, чтобы раскачать вопрос назначения нового руководства АМКУ? Не станет ли эта тема с АМК спусковым механизмом, когда запустится вся цепочка новых назначений?

- Честно говоря, я думаю, что это вряд ли станет началом такого домино, назначения на другие должности. Но очевидно, если говорить об АМКУ, на самом деле очевидно, что у нас вообще проблемы с его работой. Потому что мне кажется, как таковой надзор он действительно не ведет. Но все же я не думаю, что вот эта ситуация сможет коренным образом поменять в целом политику, которая связана с АМКУ. Мне, скорее, кажется, что вот этот паралич назначений связан в первую очередь с разладом, который возник между НФ и БПП. И все-таки вот эта ситуация с автогазом вряд ли сможет каким-то образом помочь или наоборот в негативном смысле повлиять на эту ситуацию.

Ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире "ГС" рассказал, как изменение цен на нефтепродукты на мировых рынках влияет на стоимость бензина на столичных автозаправках.

Напомним, цена газа на АЗС уже пересекла границу экономической привлекательности, поэтому естественные процессы будут способствовать тому, что к октябрю цена откатиться назад, считает эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.