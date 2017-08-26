наверх
26.08.201702:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине зреет "газовый бунт" из-за скачка цен на АЗС - нардеп

    (обновлено: )27520
    Мустафа Найем подчеркнул, что потребление автомобильного пропан-бутана напрямую зависит от уровня жизни в стране - чем ниже уровень жизни, тем быстрее растет объем потребления.
    Газовая заправка. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Стремительное подорожание пропан-бутана на автомобильных заправках грозит началом в Украине "газового бунта", считает народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Цена на автогаз скоро снова изменится - Рябцев

    "Если я правильно все понимаю, нас ждет газовый бунт… Еще в понедельник я заправлялся по 11.30 грн, а на трассе можно было и дешевле. Но в середине прошлой недели цена на пропан-бутан резко выросла — сначала до 12.90-13.30, затем до 14.30, в конце недели он уже стоил почти 15, а вот только что заправился по 15.99! Итого: +40% в цене меньше чем за неделю! При этом доходит информация, что где-то цена перевалила за 17", — написал Найем на своей странице в Facebook.

    Читайте также — Эксперт: 95% бензина в стране – удовлетворительного качества

    При этом он обратил внимание, что цена на бензин не растет.

    "Нет, я понимаю, если бы росла цена на бензин, к которому привязан газ. Но она, черт возьми, не растет. Очевидно, на рынке либо монопольный сговор, либо дефицит. Либо… кто-то тупо решил на этом заработать. При этом надо вспомнить, что в рынок поставок сжиженного газа при молчаливом согласии правительства и администрации президента вмешивалась СБУ. Я могу допустить, что россияне или белорусы перекрыли вдруг за ночь весь газ; но я точно также понимаю, что если бы трейдеров было больше, этого маразматического скачка цен не случилось", — заявил нардеп.

    Facebook Мустафы Найема
    Комментарий Мустафы Найема по поводу подорожания газа АЗС

    "Потребление автомобильного пропан-бутана напрямую зависит от уровня жизни в стране — чем ниже уровень жизни, тем быстрее растет объем потребления. Водителям становится выгоднее ставить газобалонное оборудование и ездить на газу. В итоге сейчас каждый третий (!) литр топлива в стране приходится на автомобильный пропан-бутан", — резюмировал Найем.

    Читайте также: Выворачивайте карманы. За б\у товары придется платить налоги

    С начала августа цены на автогаз в Украине начали постепенно расти, ускорившись ближе к концу месяца. Отметим, что пик подорожания газа в прошлом году пришелся на сентябрь. Тогда максимальная стоимость топлива составила чуть больше 13 гривен за литр.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Падение автобуса с моста в России