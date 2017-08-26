В Украине зреет "газовый бунт" из-за скачка цен на АЗС - нардеп

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Стремительное подорожание пропан-бутана на автомобильных заправках грозит началом в Украине "газового бунта", считает народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Если я правильно все понимаю, нас ждет газовый бунт… Еще в понедельник я заправлялся по 11.30 грн, а на трассе можно было и дешевле. Но в середине прошлой недели цена на пропан-бутан резко выросла — сначала до 12.90-13.30, затем до 14.30, в конце недели он уже стоил почти 15, а вот только что заправился по 15.99! Итого: +40% в цене меньше чем за неделю! При этом доходит информация, что где-то цена перевалила за 17", — написал Найем на своей странице в Facebook.

Читайте также — Эксперт: 95% бензина в стране – удовлетворительного качества

При этом он обратил внимание, что цена на бензин не растет.

"Нет, я понимаю, если бы росла цена на бензин, к которому привязан газ. Но она, черт возьми, не растет. Очевидно, на рынке либо монопольный сговор, либо дефицит. Либо… кто-то тупо решил на этом заработать. При этом надо вспомнить, что в рынок поставок сжиженного газа при молчаливом согласии правительства и администрации президента вмешивалась СБУ. Я могу допустить, что россияне или белорусы перекрыли вдруг за ночь весь газ; но я точно также понимаю, что если бы трейдеров было больше, этого маразматического скачка цен не случилось", — заявил нардеп.

Facebook Мустафы Найема Комментарий Мустафы Найема по поводу подорожания газа АЗС

"Потребление автомобильного пропан-бутана напрямую зависит от уровня жизни в стране — чем ниже уровень жизни, тем быстрее растет объем потребления. Водителям становится выгоднее ставить газобалонное оборудование и ездить на газу. В итоге сейчас каждый третий (!) литр топлива в стране приходится на автомобильный пропан-бутан", — резюмировал Найем.

Читайте также: Выворачивайте карманы. За б\у товары придется платить налоги

С начала августа цены на автогаз в Украине начали постепенно расти, ускорившись ближе к концу месяца. Отметим, что пик подорожания газа в прошлом году пришелся на сентябрь. Тогда максимальная стоимость топлива составила чуть больше 13 гривен за литр.