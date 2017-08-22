Аналитик: худшее в экономике Украины – позади, но расслабляться рано

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Пять кварталов подряд Украина демонстрирует экономический рост, но точка невозврата еще не пройдена. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, самое трудное позади, а экономического роста в стране удалось достичь благодаря детенизации.

Как свидетельствуют данные в отчете Министерства экономического развития и торговли, валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2017 вырос на 2,5%.

Что происходит с экономикой страны на самом деле, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал финансовый аналитик Виктор Федоров.

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Президент считает, что точка невозврата еще не пройдена. Вы согласны?

– Да, я согласен, причем президент говорил, скорее, о политических вещах с экономической точки зрения. Тоже мы прошли уже самое плохое, но все еще может вернуться, к сожалению.

Украинская экономика демонстрирует рост пять кварталов, это так?

– Да. Об этом говорил Госкомстат. У нас нет причин ему не верить. Здесь, к сожалению, было бы уместно говорить о том, что мы ползем, а не идем вверх и не поднимаемся, и не бежим.

Те 2%, которые мы, в лучшем случае, сделаем, это хуже, чем в среднем по миру. То есть мы, в принципе, отстаем от всего мира.

За счет чего экономический рост сегодня наблюдается?

– Увеличение экспорта и увеличение потребления, увеличение внутреннего потребления, к сожалению, у нас произошло за счет административных мер, я имею в виду повышение до 3200 минимальной зарплаты.

Президент говорит, что детенизация важную роль сыграла…

– Вы понимаете, дело в том, что теневая экономика, может быть, и не учитывается Госкомстатом, но она существует.

То, что из тени вышло, это говорит только о том, что мы больше учитываем, но это не говорит о том, что мы больше производим. Внутренний спрос, который увеличился за счет увеличения минимальной зарплаты, это реальное увеличение ВВП, а вот то, что из тени вышло в свет, это мы не увеличили производство, это мы его высветили.

Действительно, выходим из тени? За счет повышения минимальной заработной платы?

– Я надеюсь, что и дальше так будет продолжаться. У нас в тени, в основном, зарплата. И сейчас пенсионная реформа заставит людей думать о том, что если они не будет получать белую зарплату, они не будут получать пенсию.

Я надеюсь, что еще больше будет вывода экономики из тени.

Часть экспертов говорила о том, что повышение минимальной зарплаты может привести к еще большей тенизации экономики, что никто не будет платить в таком количестве ЕСВ.

– Вот тут как раз тот популизм, о котором говорил президент. На самом деле ничего подобного.

Увеличение доли зарплаты в стоимости продукции происходит не за счет увеличения стоимости этой продукции, а за счет перераспределения между работником, государство налоги получают больше, работник получает больше, и собственником, который получает меньше прибыли и меньше сверхприбыли.

А если вы знаете, вы можете организовать таким образом свой бизнес, чтобы не обманывать ни наемного работника, ни государство. Если что-то с вашим бизнесом не то, может быть, его стоит прикрыть?

Украина в ближайшие годы необходимо будет вернуть значительные суммы мировым кредиторам, в частности МВФ. По вашему мнению, это может привести к дефолту или резкому падению курса гривны? Насколько должна вырасти экономика, чтобы Украина отказалась от финансирования МВФ?

– Это очень многогранный вопрос. Те деньги, которые дает МВФ, они, в первую очередь, дешевые, но не такие большие, такие необходимые Украине для инвестирования. МВФ, в первую очередь, это тот волшебный пинок, который заставляет делать реформы. Для меня, во всяком случае, это так.

Что касается возврата внешних долгов в ближайшие два года, да, это проблема. Но она не касается дефолта. Она касается исключительно возможности страны привлечь внешние ресурсы.

Сегодня, если будут проводиться реформы, если будет проведена земельная реформа, если будет проведена пенсионная реформа, медицинская реформа, все поверят, что Украине можно давать деньги, и в этом случае рефинансирование этих долгов на внешних рынках вполне вероятно и вполне нормально, так все страны живут. В этом ничего плохого нет.

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли.

Напомним, Украина не сможет оплачивать внешние долговые обязательства только за счет госбюджета, отметил в эфире "ГС" доктор экономических наук Алексей Плотников.