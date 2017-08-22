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    Аналитика и комментарии

    Аналитик: худшее в экономике Украины – позади, но расслабляться рано

    (обновлено: )20802
    Кредиты МВФ не являются критически необходимыми для Украины, но сотрудничество с Фондом – это тот "волшебный пинок", который заставляет осуществлять реформы, считает аналитик Виктор Федоров.
    Гривны на фоне флага Украины
    Украинское фото

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Пять кварталов подряд Украина демонстрирует экономический рост, но точка невозврата еще не пройдена. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, самое трудное позади, а экономического роста в стране удалось достичь благодаря детенизации.

    Как свидетельствуют данные в отчете Министерства экономического развития и торговли, валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2017 вырос на 2,5%.

    Что происходит с экономикой страны на самом деле, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал финансовый аналитик Виктор Федоров.

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    Президент считает, что точка невозврата еще не пройдена. Вы согласны?

    – Да, я согласен, причем президент говорил, скорее, о политических вещах с экономической точки зрения. Тоже мы прошли уже самое плохое, но все еще может вернуться, к сожалению.

    Украинская экономика демонстрирует рост пять кварталов, это так?

    – Да. Об этом говорил Госкомстат. У нас нет причин ему не верить. Здесь, к сожалению, было бы уместно говорить о том, что мы ползем, а не идем вверх и не поднимаемся, и не бежим.
    Те 2%, которые мы, в лучшем случае, сделаем, это хуже, чем в среднем по миру. То есть мы, в принципе, отстаем от всего мира.

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    За счет чего экономический рост сегодня наблюдается?

    – Увеличение экспорта и увеличение потребления, увеличение внутреннего потребления, к сожалению, у нас произошло за счет административных мер, я имею в виду повышение до 3200 минимальной зарплаты.

    Президент говорит, что детенизация важную роль сыграла…

    – Вы понимаете, дело в том, что теневая экономика, может быть, и не учитывается Госкомстатом, но она существует.

    То, что из тени вышло, это говорит только о том, что мы больше учитываем, но это не говорит о том, что мы больше производим. Внутренний спрос, который увеличился за счет увеличения минимальной зарплаты, это реальное увеличение ВВП, а вот то, что из тени вышло в свет, это мы не увеличили производство, это мы его высветили.

    Действительно, выходим из тени? За счет повышения минимальной заработной платы?

    – Я надеюсь, что и дальше так будет продолжаться. У нас в тени, в основном, зарплата. И сейчас пенсионная реформа заставит людей думать о том, что если они не будет получать белую зарплату, они не будут получать пенсию.

    Я надеюсь, что еще больше будет вывода экономики из тени.

    Часть экспертов говорила о том, что повышение минимальной зарплаты может привести к еще большей тенизации экономики, что никто не будет платить в таком количестве ЕСВ.

    – Вот тут как раз тот популизм, о котором говорил президент. На самом деле ничего подобного.

    Увеличение доли зарплаты в стоимости продукции происходит не за счет увеличения стоимости этой продукции, а за счет перераспределения между работником, государство налоги получают больше, работник получает больше, и собственником, который получает меньше прибыли и меньше сверхприбыли.

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    А если вы знаете, вы можете организовать таким образом свой бизнес, чтобы не обманывать ни наемного работника, ни государство. Если что-то с вашим бизнесом не то, может быть, его стоит прикрыть?

    Украина в ближайшие годы необходимо будет вернуть значительные суммы мировым кредиторам, в частности МВФ. По вашему мнению, это может привести к дефолту или резкому падению курса гривны? Насколько должна вырасти экономика, чтобы Украина отказалась от финансирования МВФ?

    – Это очень многогранный вопрос. Те деньги, которые дает МВФ, они, в первую очередь, дешевые, но не такие большие, такие необходимые Украине для инвестирования. МВФ, в первую очередь, это тот волшебный пинок, который заставляет делать реформы. Для меня, во всяком случае, это так.

    Что касается возврата внешних долгов в ближайшие два года, да, это проблема. Но она не касается дефолта. Она касается исключительно возможности страны привлечь внешние ресурсы.

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    Сегодня, если будут проводиться реформы, если будет проведена земельная реформа, если будет проведена пенсионная реформа, медицинская реформа, все поверят, что Украине можно давать деньги, и в этом случае рефинансирование этих долгов на внешних рынках вполне вероятно и вполне нормально, так все страны живут. В этом ничего плохого нет.

    Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли.

    Напомним, Украина не сможет оплачивать внешние долговые обязательства только  за счет госбюджета, отметил в эфире "ГС" доктор экономических наук Алексей Плотников.

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