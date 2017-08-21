Для Украины точка невозврата еще не пройдена - Порошенко

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна уже пережила самый тяжелый период, но точка невозврата еще не пройдена.

"Вы видите, что изменения происходят, несмотря на то, что всем нелегко. Но я могу твердо подчеркнуть: самое сложное уже позади. Страна выдержала эти испытания. Украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие", — сказал Порошенко во время открытия обновленной областной детской больницы в Кропивницком.

При этом Порошенко отметил, что "точка невозврата" еще не пройдена, хотя экономика Украины уже демонстрирует рост после сильного падения. По его словам, для восстановления страны необходима консолидация общества.

По его мнению, "откатить назад" Украину могут активизация боевых действий в Донбассе и "действия политиков-популистов, которые, дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.