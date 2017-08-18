Назначен новый представитель Порошенко в Крыму

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы государства в Крыму.

"Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в Автономной республике Крым", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Первым заместителем Бабина Порошенко назначил Изету Гданову. Он считает, что новоназначенные чиновники должны работать над вопросом возвращения Крыма.

Помимо этого, Порошенко поручил подготовить изменения в структуре постоянного представительства президента Украины в Крыму и включить в нее должность по вопросам защиты прав крымско-татарского народа.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.