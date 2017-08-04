Планета - это вам не интернет-магазин. Человечество с августа живет в долг

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Владимир Матвеев, обозреватель

Человечество, по данным исследователей, потребляет все больше древесины, растений, продуктов питания, рыбы и всего прочего, чем водоемы, леса и поля в состоянии создать и восстановить самостоятельно, сообщает Global Footprint Network.

"Планета — это не интернет-магазин с бесконечными запасами товаров. Супермаркет под названием Земля опустел, — цитирует Кристофа Рёттгерса, представителя молодежного объединения экологов, DW. — Все, что мы потребим в этом году после 2 августа, украдено у будущих поколений".

С ростом населения планеты, соответственно, растет и потребление углеводородов, продуктов питания, воды. Как математически подсчитали ученые, для удовлетворения запросов сегодняшнего человечества требуется 1,7 планет Земля. "Если мы не остановимся, то к 2030 году понадобятся уже две планеты, к 2050 году — целых три", — теоретизирует Юрген Кирш из немецкого отделения Greenpeace.

Методика, которую применяют ученые из Global Footprint Network, группы экологов в американского Окленда, измеряет возобновляемые ресурсы планеты. Она позволяет достаточно точно рассчитать день в году, с которого Земля уже не в состоянии восстановить потребленные человеком ресурсы. После этого люди начинают разрушать свою среду обитания.

При этом негативная тенденция такова, что люди все более активно потребляют ресурсы, что приводит к смещению "точки превышения" или "точки невозврата".

Так, если в 1987 году "граница возобновляемости" пришлась на 19 декабря, то позднее она последовательно перемещалась с конца года к его середине. Например, в 2011 году человечество поглотило все возобновляемые ресурсы к 27 сентября.

Теперь, по расчётам экологов, в 2017 году эта "точка невозврата" приходится на 2 августа, передает Global Footprint Network Следовательно, в этом году люди потребят все возобновляемые за год ресурсы Земли на 6 дней раньше, чем в 2016.

Согласно подсчетам ученых, более 80% населения Земли проживает в странах с неблагополучной экологической обстановкой. Хотя ФРГ сложно к ним отнести, но и образцом в сфере потребления ресурсов страна не является. Как сообщает DW, "если бы все человечество потребляло ресурсы на уровне жителей ФРГ, то нам бы уже сейчас было необходимо 3,2 планеты для удовлетворения наших запросов".

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"Граница возобновляемости" для одной Германии пришлась бы в текущем году на 24 апреля. Причиной такого положения дел исследователи находят "в тех больших площадях, которые требуются для выращивания кормов скоту для производства мяса, а также в высоких объемах выбросов углекислого газа".

По данным исследований, "эмиссия парниковых газов составляет большую часть — до 60% — от общего негативного воздействия на окружающую среду". В случае если "не удастся сократить эти выбросы хотя бы наполовину, то мы сможем подвинуть "границу возобновляемости" сразу на 3 месяца назад", считает Матис Вакернагель из Global Footprint Network.

Выбросы диоксида углерода (CO2) и других парниковых газов — это показатель того, насколько высоким может быть потребление в том или ином пункте. При этом жители более экономически благополучных стран загрязняют окружающую среду в гораздо большей степени, чем люди, живущие в бедных странах, сообщает ВВС.

Основные проблемы – перенаселенность, перепотребление и постоянный рост выбросов в атмосферу парниковых газов. Напомним, согласно последним данным численность населения мира на середину 2017 года составляет больше 7,5 миллиардов, а если провести сравнительный анализ цифр с предыдущим годом, то можно сделать вывод о том, что она растет (с 7,4).

В связи с изложенным, ряд известных ученых-мыслителей, включая физика Стивена Хокинга, неоднократно заявляли, что в будущем "колонизация" иных миров будет иметь решающее значение для выживания человека и других представленных на Земле биологических видов.

Однако в обозримом будущем Земля будет единственным домом человечества, в котором люди должны в идеале научиться жить экологично, с сокращением потребления, переход на образ жизни с низкими выбросами CO2.

Проблема состоит не только в росте народонаселения, а в росте — еще более стремительном — мирового потребления (которое по миру распределено неравномерно).

"Проблема состоит не в количестве живущих на планете людей, а в количестве потребителей и в масштабе и характере потребления", — говорит Дэвид Сэттертвейт, старший научный сотрудник лондонского Международного института по вопросам экологии и развития, сообщает ВВС.

В пользу своего тезиса он приводит созвучное высказывание индийского лидера Махатмы Ганди, который считал, что "в мире достаточно (ресурсов), чтобы удовлетворить потребности каждого человека, но не всеобщую жадность".

ВВС также цитирует домохозяек, которые уверены, что равная доля ответственности лежит на самих потребителях. "Если мы станем следовать более разумным потребительским привычкам, состояние окружающей среды может существенно улучшиться".

Согласно этой логике, необходимы радикальные перемены в базовых ценностях развитых стран. По мнению исследователей, "акцент должен переместиться с материальных благ на такую модель, где самое важное — это личное и общественное благополучие".

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Несмотря на то что главными адресатами призывов экологов являются правительства, каждый человек может внести свой вклад в более рациональное использование ресурсов планеты. Как сказал в интервью агентству KNA Андреас Шмидт, представитель экологической инициативы католической церкви Германии, "каждый человек может способствовать тому, чтобы "граница возобновляемости" пролегала не когда-нибудь летом, а ближе к концу года".

Для этого Шмидт рекомендует не каждый день есть мясо, покупать экологические продукты. "Я понимаю, что такие продукты дороже обычных. Но когда я вижу, что машинное масло стоит дороже обычного растительного масла, я понимаю, что есть в жизни другие сферы помимо питания, где можно экономить", цитирует Шмидта DW.

В противном случае, напоминает представитель церкви, нас ждет печальная участь: "Мы все просто исчезнем".