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    Общество

    Эксперт о вступительной кампании, государство не может "прокормить" бюджетников

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    В эфире радиостанции Голос Столицы аналитик аналитического центра CEDOS Егор Стадный заявил, что при проведении вступительных кампаний Украине нужно отказаться от советского принципа государственного планирования бюджетных мест.
    Егор Стадный
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 7 августа, ВУЗы обнародуют списки абитуриентов, зачисленных на бюджетную форму обучения. Списки зачисленных на "бюджет" должны быть размещены на информационных стендах приемных комиссий и опубликованы на сайтах ВУЗов.

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    Стоит напомнить, что по итогам вступительной кампании, рекомендации к зачислению на бюджетные места получили почти 61 тысяча абитуриентов. Зачисление на контрактную форму обучения продлится до конца сентября.

    Госзаказ вступительной кампании-2017 прокомментировал аналитик аналитического центра CEDOS Егор Стадный в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Государственный заказ, к счастью, уменьшился. Правда я не доволен тем, что уменьшился недостаточно. На 21 млрд гривен, которые у нас есть, мы уже давно не можем прокормить то количество студентов-бюджетников, которых пытаемся. Потому нужно еще меньше заказывать. Также нужно отказаться от принципа советского госплана. Мне смешно, когда правительство говорит, что знает точно, что нам нужно 300 математиков. Потому нужно отказаться от этого принципа, когда есть сто специальностей и в каждой из них прописывается точное количество. Нужно переходить на более широкие отрасли", — заявил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Министерство образования Украины может продлить для абитуриентов сроки подачи заявлений в связи со сбоями и ошибками в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Вступительная кампания в высшие учебные заведения стартовала в Украине 29 июня.

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