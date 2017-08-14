Соцсети: кино и цирк от МВФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Такой развлекательной программы украинцы не ожидали: Минэкономики собралось приватизировать киностудию имени Довженко и Национальный цирк. В течение 2017-2020 годов Украина собирается приватизировать 893 госпредприятия, однако впоследствии их количество возрастет почти до 4 тысяч. Такая приватизация – это одно из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ, пишут СМИ. При этом в Минкульте планы о приватизации киностудии опровергают…

Однако и это не стало помехой для активных дебатов на тему культурной приватизации в соцсетях: "Представляю какие высотки там можно будет построить! И сколько кто-то заработает денег"; "Давно пора! … Я вообще категорический противник "госбизнеса"… приватизировать оборонную сферу мы еще не готовы системно. Но вся госнедвижимость, которая "для поддержки штанов" сдается в аренду, должна быть продана тем, кто ей сможет дать ладу…".

"Сценаристы с банковой убирают конкурентов? Зачем нам кино и цирк, если есть и без того над кем смеяться", — нашлись в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook