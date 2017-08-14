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14.08.201719:24
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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: кино и цирк от МВФ

    Тема:

    Новая волна приватизации в Украине (134)

    (обновлено: )18410
    Информация о скорой продаже Национального цирка Украины и киностудии имени Довженко, приватизация которых связана с обязательствами перед МВФ, подняла немыслимую шумиху в отечественных соцсетях. Что же пишут по этому поводу украинцы?
    Новая программа Киевского цирка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Такой развлекательной программы украинцы не ожидали: Минэкономики собралось приватизировать киностудию имени Довженко и Национальный цирк. В течение 2017-2020 годов Украина собирается приватизировать 893 госпредприятия, однако впоследствии их количество возрастет почти до 4 тысяч. Такая приватизация – это одно из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ, пишут СМИ. При этом в Минкульте планы о приватизации киностудии опровергают…  

    Однако и это не стало помехой для активных дебатов на тему культурной приватизации в соцсетях: "Представляю какие высотки там можно будет построить! И сколько кто-то заработает денег"; "Давно пора! … Я вообще категорический противник "госбизнеса"… приватизировать оборонную сферу мы еще не готовы системно. Но вся госнедвижимость, которая "для поддержки штанов" сдается в аренду, должна быть продана тем, кто ей сможет дать ладу…". 

    "Сценаристы с банковой убирают конкурентов? Зачем нам кино и цирк, если есть и без того над кем смеяться", — нашлись в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
     

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
     

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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