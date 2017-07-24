Приватизация цирков: кому нужен весь этот цирк?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Министерство экономического развития и торговли Украины приняло решение приватизировать все государственные предприятия, которые связаны с цирковой деятельностью. Среди них Национальный цирк Украины и еще шесть украинских цирковых учреждений — Харьковский, Днепровский, Одесский, Криворожский, Львовский государственные цирки.

Также в список на приватизацию попали "Государственная цирковая компания Украины", "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" и "Украинская творческая дирекция по подготовке цирковых аттракционов и номеров".

Приватизировать намерены и "Киностудию художественных фильмов имени Довженко", которая находится в Киеве.

Всего же за 2017-2020 годы намерены приватизировать 893 предприятия. В списке, обнародованном Министерством экономического развития и торговли, указано почти 3,5 тысячи госпредприятий.

С чем связано решение о приватизации, и кого могут заинтересовать цирковые учреждения, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко.

Почему решили приватизировать цирковые учреждения?

— Минэкономики делало анализ всего, что есть в государственной собственности, и наконец обратили внимание, что такого количества государственных предприятий, организаций, которые есть в Украине, нет ни в одной стране Европы. Везде меньше. И я думаю, что оттуда пришло желание приватизировать. Я воспринимаю это, как предложение. Не как принятое решение, а как предложение. Потому что приватизировать сферу культуры — очень трудный процесс. Дело даже не в самой приватизации, технология не сложная. А дело в том, что не все согласятся. Будет много политиков, которые будут категорически против. И мы не знаем, что на самом деле будет принято как конечное решение. Будут приватизироваться цирковые учреждения или нет. Частично — наверняка будут приватизироваться.

Почему именно цирки?

— Я думаю, что не именно цирки. Я думаю, что много всего идет. И просто кто-то выделил цирки в отдельную какую-то информационную такую линию и сообщил, что цирки. Там есть интересные объекты есть и неинтересные среди цирковых организаций. Не факт, что это все будет продаваться. Я не думаю, что это все будет продаваться. Скорее, это политическая позиция Минэкономики, что все эти предприятия должны быть проданы, в принципе. А когда это произойдет… Тем более, что если там киностудия "Довженко" включена в этот перечень, это намного больше, чем любая из цирковых организаций, весомее и сложнее приватизация такого объекта. То это, скорее, предмет для дискуссии, которая будет, наверное, в парламенте, когда он в начале сентября вернется к работе.

После приватизации цирка должно сохраняться целевое назначение этого строения? Или впоследствии владелец может изменить формат?

— Думаю, что приватизироваться будет организация. И если приватизируется организация, а не отдельный комплекс, здание цирка, а будет приватизироваться организация, то при приватизации будет заключен договор, в котором будут определены обязательства. Конечно, эта организация в течение какого-то времени, например, трех или пяти лет, она не может поменять профиль без согласования с продавцом, с государством.

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А может ли быть такое, что приватизируется некая организация, потом она доводится до банкротства, здание, как имущество этой организации, якобы продается на некое другое юридическое лицо, и с ним можно делать что угодно?

— Это может быть. Но это невыгодно делать с приватизированными предприятиями. Это выгоднее делать с государственными объектами, потому что если сначала какая-то фирма купит, а потом будет доводить до банкротства, она будет платить дважды за этот процесс: сначала за покупку, затем — за процесс вывода на банкротство. Намного проще, как обычно и делают, и всегда делали, это просто пролоббировать назначение своего директора на конкретный цирк, и с помощью действий этого директора довести государственное предприятие до банкротства, и в процессе банкротства просто скупить то, что интересно, здания, например. Это проще, эффективнее и намного дешевле будет для покупателя. Там нет смысла дважды это делать.

Не очень понятно, кому нужна приватизация госпредприятий "Государственной цирковой компании Украины", "Дирекции передвижных цирковых коллективов Украины" и "Украинской творческой дирекции по подготовке цирковых аттракционов и номеров". Если эти компании в государственном формате еще кому-то полезны, то кому они нужны в частном?

— Наверное, в Минэкономики пришли к выводу, что это организации, которые требуют инвестиций, а государство у нас традиционно не инвестирует в государственные предприятия. По-моему, не инвестировало никогда. И если есть там такое понимание, что это бизнес, который интересен и будет развиваться, то тогда они открывают для частных инвестиций такой процесс. Я воспринимаю это как политическое, скорее, заявление, потому что не обязательно все объекты должны быть именно приватизированы, вот в такой форме привлечен частный капитал. Можно было искать просто инвесторов, можно продавать пакеты акций, и не обязательно контрольный пакет. Но если нужны деньги на развитие, а государство денег не дает, то есть состояние бюджета не такое, чтобы ожидать, что оно в ближайшие пару лет будет иметь возможность что-то инвестировать, то единственный выход — это искать частного инвестора туда. В какой форме, это уже другой разговор. Но, опять-таки, я не думаю, что это пройдет так легко, и парламент спокойно это воспримет и кивнет головой, и скажет, что мы не возражаем. Думаю, что будут дискуссии, жаркие, острые. И в результате этого какое-то решение сформируется, что и как будет делать. Но чтобы приватизировать быстро — это невозможно, они никогда не готовились к приватизации, и на сегодняшний день они не подготовлены к тому, чтобы вот сейчас можно было начать их продавать.

Насколько возможно привлечение частных инвесторов к процессу приватизации, к процессу управления цирковой отраслью? На сегодняшний день частные цирки действуют в Украине?

— Да, в Украине есть частные цирки, которые действуют. Они, наверное, ездят и просто дают представления где-то в цирковых государственных зданиях. Скорее всего, так. То, что касается покупателей, наличия или отсутствия, наверное, Минэкономики сделало анализ и пришло к выводу, что есть. Конечно, купля-продажа — это же две стороны. Если покупатель отсутствует, то продавец сколько бы ни хотел продать, он не продаст. Я думаю, что, например, что в этом году этого не будет. Это такое заявление, что государство, по мнению Минэкономики, должно отказаться от своей роли в деятельности и не должно участвовать в собственности организаций, которые занимаются цирковой деятельностью. Я воспринимаю эту позицию так. Какое будет конечное решение — сказать трудно. Но это позиция Минэкономики.

Напомним, цирковой деятель Николай Кобзов считает, что цирки нельзя передавать в частную собственность, поскольку нынешнему бизнесу такой вид искусства не интересен, и заведения просто перепрофилируют.

Ранее Александр Рябченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в рамках приватизации не стоит выставлять на первую продажу объекты, которые, по мнению правительства, являются наиболее инвестиционно привлекательными.