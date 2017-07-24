наверх
24.07.201712:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине приватизируют киностудию Довженко и все госцирки

    Тема:

    Новая волна приватизации в Украине (124)

    (обновлено: )8101
    МЭРТ сообщает, что будут приватизированы "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов".
    Новая программа Киевского цирка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) намерено приватизировать все связанных с цирковой деятельностью государственных предприятий.

    Александр Рябченко
    Украинское фото
    Одесский НПЗ: Кабмин управлять не будет, ждите приватизацию — Рябченко

    Приватизированы будут:

    ГП "Национальный цирк Украины";
    ГП "Харьковский государственный цирк имени Ф.Д.Яшинова";
    ГП "Днепропетровский государственный цирк";
    ГП "Одесский государственный цирк";
    ГП "Запорожский государственный цирк";
    ГП "Криворожский государственный цирк";
    ГП "Львовский государственный цирк".

    Также в список на приватизацию попали и "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов".

    Напомним, в 2016 году Кабмин Украины уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации.

    Читайте также: Охрименко: приватизация — это фикция

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Природа. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары