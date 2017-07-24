В Украине приватизируют киностудию Довженко и все госцирки

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) намерено приватизировать все связанных с цирковой деятельностью государственных предприятий.

Приватизированы будут:

ГП "Национальный цирк Украины";

ГП "Харьковский государственный цирк имени Ф.Д.Яшинова";

ГП "Днепропетровский государственный цирк";

ГП "Одесский государственный цирк";

ГП "Запорожский государственный цирк";

ГП "Криворожский государственный цирк";

ГП "Львовский государственный цирк".

Также в список на приватизацию попали и "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов".

Напомним, в 2016 году Кабмин Украины уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.