Минэкономики пока не отказывается от приватизации киностудии Довженко

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Намерения государства о продаже Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко имеют долгосрочную перспективу, но для ее продажи нужно внести изменения в законодательство, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на разъяснение Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

СМИ ранее сообщили, что власти Украины могут выставить на продажу Национальный цирк и Национальную киностудию имени Александра Довженко. По данным издания, также приватизация может коснуться Харьковского госцирка имени Ф. Яшина, Днепропетровского госцирка, Одесского госцирка, Криворожского госцирка, Львовского госцирка. Сообщается, что такие планы лежат в основе дальнейшего реформирования сферы управления государственной собственностью, а такую реформу Киев взял на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Министерство культуры Украины в ответ на запрос РИА Новости опровергло информацию о планах приватизации киностудии.

В частности, по данным издания, в пояснении МЭРТ первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов отметил, что государство должно в длительной перспективе избавиться от всего нестратегического имущества. Он подчеркнул, что для приватизации киностудии Довженко нужно изменить законодательство, поскольку студия имеет статус национальной.

"Да, для этого надо много изменений в различное законодательства", — отметил Нефедов.

В пресс-службе МЭРТ пояснили, что киностудию Довженко включили в стратегический документ, как государство будет распоряжаться госпредприятиями в долгосрочной перспективе. "Это своего рода видение, как мы будем в долгосрочной перспективе вести себя с государственными предприятиями", — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что, поскольку киностудия Довженко имеет статус национальной, то для ее приватизации необходимо пройти изменение законодательства, то есть в ближайшее время ее нельзя выставить на приватизацию. Однако это не означает, что государство откажется от приватизации киностудии, сообщает издание.

"В основу (документа —ред.) была положена идея, что есть функции, которые должно выполнять государство, а есть функции, которые не являются для нее характерными, в частности содержание и управление цирками или другими учреждениями культуры, за исключением отдельных знаковых объектов", — сообщили в пресс-службе МЭРТ.

Ранее в Минкульте отметили, что обнародованная 4 июля 2017 года Министерством экономики и торговли дорожная карта по приватизации, которая включает предложения о продаже учреждений культуры, не является "принятым решением", а лишь предложениями министерства.

Напомним, в 2016 году Кабмин Украины уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.