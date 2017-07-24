На арене — приватизация! Цирк уехал, клоуны убежали в Кабмин

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Под нож" пойдут все предприятия цирковой сферы и киностудии, включая знаменитую киностудию имени Довженко. Не исключено, что объекты культурного достояния страны решили продать из-за лакомых кусков недвижимости, на которых они стоят, и вскоре вместо цирков и киностудий мы увидим новые ТРЦ, жилые комплексы и бутики.

Куда уедет цирк?

Министерство экономического развития и торговли Украины предложило приватизацию всех государственных предприятий, связанных с цирковой деятельностью. В частности, будут приватизированы Национальный цирк Украины и еще 6 украинских цирковых учреждений: Харькова, Днепра, Одессы, Запорожья, Кривого Рога, Львова.

Также в список на приватизацию попали ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" и ГП "Украинская творческая дирекция по подготовке цирковых аттракционов и номеров".

Кроме цирковой отрасли планируется продать все государственные объекты киноиндустрии: "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов". Все они должны полностью перейти в частную собственность до 2020 года.

Основным идеологом подобной продажи является премьер-министр Владимир Гройсман, который уже ранее назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий, которые, по его мнению, не приносят пользы и должны быть публично проданы. Очевидно, что цирки много денег не приносят, зато на их содержание необходимо выделять бюджетные деньги. Судьба трудовых коллективов, цирковых школ, в конце концов, цирковых животных Гройсмана волнует мало. Гастроли государственных цирков по украинским небольшим городам играли важную роль в культурной и развлекательной жизни провинции. Для сельских детей поход в цирк был важным событием в жизни, поскольку культурная жизнь на селе остается крайне скудной.

"Сейчас речь идет не о приватизации цирков, а об уничтожении искусства самого по себе. Сначала убрали стаж акробатам, потом запретили животных в цирке, теперь приватизируют цирки в целом, то есть идет просто уничтожение самой отрасли, причем такое, знаете, мощное. Если взять сами цирки, то их, конечно, не надо передавать в частную собственность, потому что частник не будет заниматься самим цирком, они переделывают их в автосалоны, в какие-то клубы, либо еще что-то будет там, но самих по себе цирков не будет. И в принципе цирк, как вид деятельности, вид искусства постепенно исчезнет с Украины. Придется возить детей в Европу, чтобы увидеть классический цирк, цирк с животными. У нас, к сожалению, сейчас все в области циркового искусства очень плохо. Нет не то, что поддержки нет, а просто, как раньше говорили: самая лучшая помощь государства — это не мешать. Вот государство влезло, и все", — заявил в эфире радиостанции "Голос столицы" президент Всеукраинской общественной организации "Цирковой союз Кобзова" Николай Кобзов.

По его словам, в некоторых странах Европы есть государственные цирки (Венгрия), и они живут на дотации государства. Во Франции и Германии нет государственных цирков, там все цирки частные. В Германии работает 400 цирков шапито, во Франции 300 цирков шапито.

"Цирк считается один из самых великих видов деятельности, потому что большая масса зрителей ходит на цирковые представления, то есть, если взять театр, то это примерно от цирка всего 5% посещаемости, а все остальное — это цирки. Вообще вы знаете, что в Европе очень большой доход именно идет от культуры, театры, цирки, шоу-программы и так далее дают очень большую прибыль государству", — заявил Кобзов.

На пороге "культурного" дерибана

Без государственной поддержки цирки вряд ли выживут на вольных хлебах. По подсчетам Кобзова, для того, чтобы вести бизнес "в ноль", цирку шапито нужно зарабатывать порядка три миллиона гривен в месяц. Для государственного цирка эта сумма сейчас составляет 1,5 —2 миллиона гривен в месяц. Без госдотаций уже бывшие государственные цирки, скорее всего, начнут работать в убыток и вскоре окажутся на грани разорения.

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"Намного проще, как обычно и делают, и всегда делали, это просто пролоббировать назначение своего директора на конкретный цирк, и с помощью действий этого директора довести государственное предприятие до банкротства, и в процессе банкротства просто скупить то, что интересно, здания, например. Это проще, эффективнее и намного дешевле будет для покупателя", — заявил в эфире радиостанции "Голос столицы" экс-глава ФГИ Александр Рябченко.

Вероятно, основной причиной продажи подобных комплексов является земля, на которых они расположены. Достаточно окинуть взором Национальный цирк Украины и киностудию имени Довженко, которые располагают огромными участками земли почти в самом центре Киева. Удачный "дерибан" только этих двух объектов может принести чиновникам сотни миллионов гривен дохода.

Впрочем, подобные планы могут вызвать сопротивление и у других участников коалиции (которых в долю не взяли), поэтому не исключено, что подобные инициативы могут быть заблокированы в Верховной Раде.

"Я воспринимаю это как политическое, скорее, заявление, потому что не обязательно все объекты должны быть именно приватизированы.. Можно было искать просто инвесторов, можно продавать пакеты акций, и не обязательно контрольный пакет. Но если нужны деньги на развитие, а государство денег не дает, то есть состояние бюджета не такое, чтобы ожидать, что оно в ближайшие пару лет будет иметь возможность что-то инвестировать, то единственный выход — это искать частного инвестора. В какой форме, это уже другой разговор. Но, опять-таки, я не думаю, что это пройдет так легко, и парламент спокойно это воспримет и кивнет головой, и скажет, что мы не возражаем. Думаю, что будут дискуссии, жаркие, острые. И в результате этого какое-то решение сформируется, что и как будет делать. Но чтобы приватизировать быстро — это невозможно, они никогда не готовились к приватизации, и на сегодняшний день они не подготовлены к тому, чтобы вот сейчас можно было начать их продавать", — заявил Рябченко.

Отвлекающий маневр

Не исключено, что власть предержащие выбрали продажу цирков и кинотеатров, чтобы отвлечь общественность от продажи облэнерго. Почти одновременно Фонд госимущества выставил на торги блокирующие пакеты семи облэнерго, стартовая цена которых сильно занижена. Так, за 25% акций "Донбассэнерго" ФГИ просит 750 млн. грн, тогда как ранее Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг оценила стоимость активов компании в 12 миллиардов гривен. То есть, стартовая цена пакета ниже оценочной стоимости почти в 3,5 раза!

Продав акции облэнерго по дешевке нужным олигархам, власть может пойти на компромисс по цирковому вопросу, отложив продажу киностудии Довженко и столичного цирка на потом. За это время можно будет довести эти предприятия до полного банкротства и вновь выставить на продажу, продав их уже за копейки.