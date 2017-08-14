Минкульт опроверг информацию о приватизации киностудии Довженко

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины в ответ на запрос РИА Новости опровергло информацию о планах приватизации Национальной киностудии имени Александра Довженко.

СМИ ранее сообщили, что власти Украины могут выставить на продажу Национальный цирк и Национальную киностудию имени Александра Довженко. По данным издания, также приватизация может коснуться Харьковского госцирка имени Ф. Яшина, Днепропетровского госцирка, Одесского госцирка, Криворожского госцирка, Львовского госцирка. Сообщается, что такие планы лежат в основе дальнейшего реформирования сферы управления государственной собственностью, а такую реформу Киев взял на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.

"Что касается государственных киностудий — Минкультуры определяет направления их дальнейшего развития (в частности, путем поиска инвесторов) и не планирует в ближайшее время вносить предложения по приватизации. Кроме того, согласно статье 5 закона Украины "О приватизации", Государственное предприятие "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" не может быть приватизировано, так как имеет статус национального", — говорится в ответе ведомства агентству.

В Минкульте отметили, что обнародованная 4 июля 2017 года Министерством экономики и торговли дорожная карта по приватизации, которая включает предложения о продаже учреждений культуры, не является "принятым решением", а лишь предложениями министерства. По поручению правительства МЭРТ вносит изменения в упомянутые списки в случае представления обоснованных предложений. Такие предложения министерство культуры уже направило в соответствующем письме.

"В нем, в частности, отмечается, что государственные цирковые предприятия обеспечивают работу циркового конвейера — целостной системы, в рамках которой совместно сформированы цирковые программы поочередно демонстрируются для населения в стационарных цирках. Приватизация упомянутых предприятий нарушит целостность системы, сделает невозможным формирование конвейера и приведет к непоправимым негативным последствиям для цирковой отрасли", — пояснили в Минкульте.

Напомним, в 2016 году Кабмин Украины уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.