Украина воровская: украл, выпил, опять украл и снова выпил

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Стать жертвой преступления сегодня может каждый, а не только богатый и знаменитый. Наоборот, больше всего стали красть у простых людей, которые, по старой доброй привычке, относятся беспечно к своим вещам. А некоторые преступления просто поражают своим цинизмом и наглостью.

Держи карман шире

В Черниговской области с заявлением в полицию обратился житель села Киенка. Он оставил свою машину "Daewoo Lanos" всего на 40 минут на улице, а когда вернулся увидел, что автомобиль вскрыли подобрав ключи. Из салона пропало самое ценное — два ведра с алычой и технический паспорт на автомобиль.

А 37-летний житель Чернигова заявил в полицию о краже четырех щитов для стрельбы из лука с территории СК "Химик" на сумму 2100 гривен. А пенсионерка заявила в полицию о пропаже денег из квартиры после визита к ней неизвестного, который представился сотрудником маркета "Фонотром". Мужчина рассказал женщине, что сейчас проходит розыгрыш стиральной машинки и предлагал принять в ней участие.

Работники Белгород-Днестровского отдела полиции Одесской области в одном из торговых сетей города задержали отдыхающего, который украл 20 шоколадок на сумму 500 гривен.

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Хозяйка пункта приема металлолома в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области насторожилась, когда незнакомый парень привез ей сдавать целый автомобиль без документов. Женщина вызвала полицию, а сама разговорилась с молодым человеком, пытаясь задержать его до приезда правоохранителей. Прибывшему участковому 21-летний парень рассказал, что приехал к бабушке из поселка Донец. Но вел себя странно. Полицейский прошел вместе с внуком к дому старушки – и оцепенел, увидев окровавленное тело 77-летней женщины.

Бабушка была убита из-за отказа поделиться с внуком деньгами. Родственник несколько раз ударил пенсионерку ножом, а затем добил кирпичом по голове.

После убийства внук забрал из дома 2300 гривен, мобильный телефон и автомобиль, который пытался сдать на металлолом. Молодой человек нигде не работал и уже не раз был судим.

В Измаиле воры обворовали дом глухонемой женщины, который она снимает вместе с 12-летним сыном. На выходные дни она с ребенком уехала к матери в село, а в дом забрались воры, отогнув металлопластиковое окно. Вынесли практически все, что могло пройти в окно — телевизор, компьютер, микроволновку, электродуховку, обогреватель, всю посуду, одежду. Украли даже соль и перец… Негодяи унесли даже слуховой аппарат мальчика (он тоже глухонемой). Прибор дорогой, и ребенку он жизненно необходим.

В Тернополе сотрудники супермаркета задержали мужчину, который пытался вынести из магазина шесть плиток шоколада. 32-летний ранее судимый местный житель, к тому же разыскиваемый полицией за кражи, признался, что пошел в супермаркет украсть какую-то мелочь и продать на рынке, чтобы немного заработать на жизнь.

Дела житейские

Сегодня для воров самое благодатное время. Во-первых, есть что украсть и за всем добром хозяева уследить не могут. А, во-вторых, есть где продать, пусть даже за бесценок, а именно так происходит с ворованными вещами. Можно пойти на рынок, можно в ломбард, а можно и через Интернет предложить товар.

Именно поэтому не только растет количество краж, но и количество воров, которыми теперь становятся даже вчерашние законопослушные граждане.

"Все очень циклично. Как ни странно, но большинство воров все знают. Кража краже рознь. Есть те, кто ворует все что плохо лежит. А полиция ничего не делает. В одном из районов обворовали фирменный продуктовый магазин. Колбасы и сосисок вынесли немерено. Владельцы заявление написали в полицию, а полиция вместо того, чтобы напрячь участкового и отработать местный контингент, просто сидела сложа руки, надеялась, что воры сами придут с повинной. А оказывается, магазин выставили наркоманы, которым, само собой, столько колбасы не надо, им бы уколоться. Они ее давай продавать. При этом, не долго думая, стали обходить соседние магазины и предлагать купить продавцам. Более того, ходили в своем районе, где их все знают. В полицию никто не позвонил, не сообщил. Почему? Да большинство продавцов решила, что бесполезно. Но гарантии того, что в эти магазины завтра не влезут эти же товарищи, нет. И, скорее всего, влезут, потому что им все равно, как и где раздобыть на дозу или выпивку", — рассказывает РИА Новости Украина сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Сельская местность страдает от воров-односельчан, которых все знают, но с которыми полиция не может справиться. В городах статистику полиции портят как местные, так и приезжие.

"Криминогенная обстановка в стране сейчас ухудшается, и надо думать руководству МВД и принимать необходимые меры, менять подходы работы, создавать новые подразделения, либо менять руководство. Никто сегодня в МВД не работает, а только делает вид, что работает. Уровень жизни населения не внушает оптимизма на то, что кражи и грабежи прекратятся. Ведь дошло уже до того, что из рук людей вырывают пакеты с едой. Оптимизма это все не вызывает", — отметил бывший сотрудник УБОП Евгений.

И только по данным главы МВД Арсена Авакова, а точнее по его статистике, количество краж за полгода упало на 19% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Но это объясняется просто подтасовкой данных и тем, что люди перестали обращаться в полицию за помощью. Воров уже ловят сами, как недавно было в Одессе.