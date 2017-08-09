Только не упади. ТОП-5 вызывающих и резонансных преступлений в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Напали, чтобы раскрасить?

Более 50 человек в масках разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка (Полтавская область) — Киев. Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, в столице на платформе станции им. Георгия Кирпы.

Для чего это было сделано, и неужто только разрисовать, непонятно. Однако предварительный ущерб составил 150 тысяч гривен, сообщили в "Укрзализныце".

Неизвестные использовали стоп-кран, некоторые из них были вооружены битами. Поезд был задержан на 25 минут. "Мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Во время происшествия железнодорожники вызвали полицию, ВОХР (военизированная охрана — Ред.) и СБУ", — говорится в сообщении.



Неудачный финал

В июле во Львове произошел курьезный случай при попытке ограбления. Двое злоумышленников ночью залезли в подвал многоэтажки: успели взломать дверь и упаковать в сумку кабели и электроинструменты.

Однако скрыться им помешало вентиляционное окно.

Сначала жители дома услышали сильный грохот и вызвали полицию. Патрульные признаются: такого еще не видели. Преступник стонал и просил о помощи, он хотел сбежать через вентиляцию, но наполовину застрял в проеме.



"Когда мы смотрели из подвала, то видели только его ноги, а выйдя на улицу, мы пытались его вытащить, однако увидели, что у него на руках шланг. Как нам потом объяснили жители, они связали грабителя, чтобы он не смог убежать от нас", – рассказал инспектор патрульной полиции Владимир Антонов.



Еще одного злоумышленника заметили в самом подвале.

Владелец подвала написал заявление о краже, правоохранители открыли уголовное производство и выяснили: оба злоумышленника ранее уже были судимы. Теперь им грозит по пять лет тюрьмы.



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О необычном случае рассказали и в черниговской полиции.

20 июля 2017 года в полицию позвонил мужчина: он обещал назвать местопребывание грабителя, который скрывается от правоохранителей. Когда патрульные приехали к заявителю, оказалось, что он и является тем самым грабителем.

Полицейские проверили данные мужчины и выяснили, что в конце 2016 года он действительно совершил ограбление. В апреле 2017 года суд объявил ему приговор — 4 года лишения свободы.

Патрульные повезли мужчину в Черниговский отдел полиции. По дороге он рассказал, что накануне отдыхал в компании друзей и поспорил с ними, что позвонит в полицию и сдаст сам себя. А он свое слово держит. Поэтому ему придется теперь провести ближайшие годы за решеткой.



Воры с игрушечным пистолетом

В мае в Днепре полицейские задержали супругов, которые сымитировали разбойное нападение на Национальную лотерею.

Как рассказали в полиции, женщина с игрушечным пистолетом зашла в помещение лотереи, где кассиром работал ее муж. Якобы угрожая ему оружием, она забрала из кассы всю выручку — более 11 000 гривен.

По факту разбойного нападения следственным отделом Днепровского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).



"Женщина призналась в содеянном и рассказала, что ее муж в течение месяца проходил стажировку на должность кассира Национальной лотереее. Супруги хотели оформить себе загранпаспорта и уехать в Польшу. Однако, денег на оформление паспортов и виз у них не было. Поэтому они решили сымитировать разбойное нападение", — рассказал и. о. начальника сектора криминальной полиции подполковник полиции Антон Шмукин.

Аналогичный случай произошел и в столице. В марте на Печерске двум ворам с игрушечным пистолетом удалось вынести из магазина плазменные телевизоры, планшеты, игровые приставки, а также денежную выручку.

Установлено, что 22-летний парень и 21-летняя девушка в масках ворвались в магазин, избили продавца и забрали товар и деньги из кассы.

С награбленным они скрылись на авто. В городе сразу ввели план "Перехват" и вскоре преступники были задержаны.



"Шоколадный" грабитель

В июле в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали серийного грабителя банков Владислава Иваницкого, который на протяжении 10 лет грабил финансовые учреждения.

Примечательно, что на месте ограбления преступник оставлял сладости, в частности шоколадки. Грабитель рассказал, что делал это потому, что шоколад помогает бороться со стрессом. Также он утверждает, что тратил часть средств на благотворительность



"За десять лет злоумышленник совершил более десятка таких преступлений: был осторожным и спокойным, демонстрировал оружие, но никогда его не применял. Чтобы компенсировать стресс кассиров — оставлял сладости… Сам же признается в совершении 30-ти, поэтому впереди еще много работы", — подчеркнул начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Полицейский отметил, что грабитель тщательно готовился к преступлениям. Он выбирал банки без охраны, действовал осмотрительно, проводил предварительную разведку, а не использовал мобильный, закрывал лицо, использовал шляпы, очки.

От правоохранителей мужчина особо не прятался и жил все это время в своем доме в Житомирской области.



По материалам из открытых источников интернет